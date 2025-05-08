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  • Лига Европы. «МЮ» и «Тоттенхэм» выиграли оба полуфинала и сразятся за трофей

Лига Европы. «МЮ» и «Тоттенхэм» выиграли оба полуфинала и сразятся за трофей

Вчера, 23:55
1

Завершились ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы-2024/25.

«Манчестер Юнайтед» снова разгромил «Атлетик» и уверенно прошел дальше.

Вторым финалистом стал «Тоттенхэм», победивший в обеих встречах «Буде-Глимт» с Никитой Хайкиным.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Ответные матчи

Манчестер Юнайтед (Англия) – Атлетик (Испания) – 4:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Хаурегисар, 31; 1:1 – Маунт, 72; 2:1 – Каземиро, 80; 3:1 – Хойлунд, 85; 4:1 – Маунт, 90+1.

Первый матч – 3:0.

Буде-Глимт (Норвегия) – Тоттенхэм (Англия) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Соланке, 63; 0:2 – Порро, 69.

Первый матч – 1:3.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

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Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Манчестер Юнайтед Буде-Глимт Тоттенхэм
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Комментарии (1)
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феникS
1746738205
Как я и говорил---английский финал в Лиге Европы...Ну это всем понятно было.
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