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Названы команды РПЛ с самым молодым и возрастным стартовым составом

Сегодня, 15:43
3

Opta составила новый рейтинг клубов российской Премьер-лиги.

Главным критерием стал средний возраст стартовых составов в этом сезоне РПЛ.

  • 24 года, 186 дней – «Оренбург»;
  • 24 года, 337 дней – «Динамо Мх»;
  • 25 лет, 62 дня – «Локомотив»;
  • 25 лет, 207 дней – «Ростов»;
  • 25 лет, 329 дней – «Спартак»;
  • 26 лет, 176 дней – «Рубин»;
  • 26 лет, 179 дней – «Акрон»;
  • 26 лет, 197 дней – «Крылья Советов»;
  • 26 лет, 209 дней – «Пари НН»;
  • 26 лет, 256 дней – «Зенит»;
  • 26 лет, 264 дня – «Динамо»;
  • 26 лет, 335 дней – ЦСКА;
  • 27 лет, 142 дня – «Краснодар»;
  • 27 лет, 302 дня – «Ахмат»;
  • 27 лет, 325 дней – «Химки»;
  • 28 лет, 328 дней – «Факел».

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Источник: Opta
Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит Краснодар Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Рубин Ростов Акрон Крылья Советов Динамо Мх Ахмат Пари НН Химки Оренбург Факел
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Комментарии (3)
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порт
1746192736
Главное не сколько лет, а какова физическая форма.
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Gwynbleidd
1746193352
Ну если из состава ЦСКА убрать Пьянича и Акинфеева, то будем самые молодые )))
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Цугундeр
1746194626
Бедный Акрон, седые мудя бомбардура всея Руси не дали возглавить таблицу.)
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