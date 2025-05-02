Названы команды РПЛ с самым молодым и возрастным стартовым составом

Opta составила новый рейтинг клубов российской Премьер-лиги.
Главным критерием стал средний возраст стартовых составов в этом сезоне РПЛ.
- 24 года, 186 дней – «Оренбург»;
- 24 года, 337 дней – «Динамо Мх»;
- 25 лет, 62 дня – «Локомотив»;
- 25 лет, 207 дней – «Ростов»;
- 25 лет, 329 дней – «Спартак»;
- 26 лет, 176 дней – «Рубин»;
- 26 лет, 179 дней – «Акрон»;
- 26 лет, 197 дней – «Крылья Советов»;
- 26 лет, 209 дней – «Пари НН»;
- 26 лет, 256 дней – «Зенит»;
- 26 лет, 264 дня – «Динамо»;
- 26 лет, 335 дней – ЦСКА;
- 27 лет, 142 дня – «Краснодар»;
- 27 лет, 302 дня – «Ахмат»;
- 27 лет, 325 дней – «Химки»;
- 28 лет, 328 дней – «Факел».
Источник: Opta