Завершились первые матчи 1/2 финала Лиги Европы-2024/25.

«Манчестер Юнайтед» на выезде крупно обыграл «Атлетик», получив численное большинство на 36-й минуте. Итоговый счет – 3:0.

«Тоттенхэм» дома был сильнее «Буде-Глимт» – 3:1. В составе норвежской команды всю игру провел российский вратарь Никита Хайкин.

Ответные встречи пройдут ровно через неделю – 8 мая.

Лига Европы. Плей-офф. 1/2 финала. Первые матчи

Атлетик (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:3 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Каземиро, 30; 0:2 – Фернандеш (с пенальти), 37; 0:3 – Фернандеш, 45.

Удаление: Вивиан, 36 – нет.

Тоттенхэм (Англия) – Буде-Глимт (Норвегия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Джонсон, 1; 2:0 – Мэддисон, 34; 3:0 – Соланке (с пенальти), 61; 3:1 – Салтнес, 83.

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