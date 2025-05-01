Назначены судьи на матчи 27-го тура РПЛ

РФС опубликовал список арбитров, которые будут работать на играх 27-го тура чемпионата России.

2 мая (пятница)

«Акрон» – «Динамо Мх»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Зуев.

3 мая (суббота)

«Локомотив» – «Оренбург»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Хамид Талаев; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Эдуард Малый.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

4 мая (воскресенье)

«Факел» – «Спартак»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Вера Опейкина; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ахмат» – ЦСКА: судья – Артем Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Владимир Москалев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Юрий Баскаков.

«Химки» – «Ростов»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Филипкин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Виктор Кулагин.

5 мая (понедельник)

«Крылья Советов» – «Динамо»: судья – Евгений Буланов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Алексей Тюмин.