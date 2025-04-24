Судьи на «Спартак» – ЦСКА, «Динамо» – «Зенит» и другие матчи 26-го тура РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 26-го тура РПЛ.
25 апреля (пятница)
«Динамо» Махачкала – «Краснодар»: судья – Артeм Чистяков
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Алексей Тюмин.
26 апреля (суббота)
«Динамо» Москва – «Зенит»: судья – Виталий Мешков
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Павел Шадыханов
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасeв
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.
27 апреля (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Александр Богданов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мацюра.
«Химки» – «Акрон»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Богдан Головко; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Артeм Любимов; инспектор – Олег Соколов.
«Рубин» – «Факел»: судья – Роман Сафьян
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Алексей Резников.