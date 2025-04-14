Чемпионские расклады в РПЛ по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta считает, что шансы «Зенита» на победу в РПЛ на одну десятую процента выше, чем у лидирующего в турнире «Краснодара».
Также он высоко оценивает шансы «Факела» и «Оренбурга» на прямой вылет из РПЛ.
- «Краснодар» занимает 1-е место с 52 очками после 24 матчей. Далее идут «Зенит» (50 очков), «Спартак» (47), ЦСКА (47), «Динамо» (43), «Локомотив» (41), «Рубин» (36), «Ростов» (33), «Акрон» (28), «Динамо Мх» (27), «Крылья Советов» (26), «Химки» (23), «Ахмат» (23), «Пари НН» (20), «Факел» (15), «Оренбург» (14).
- Чемпионат России завершится 24 мая.
Источник: телеграм-канал Opta Sports