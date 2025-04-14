Чемпионские расклады в РПЛ по версии суперкомпьютера

Суперкомпьютер Opta считает, что шансы «Зенита» на победу в РПЛ на одну десятую процента выше, чем у лидирующего в турнире «Краснодара».

Также он высоко оценивает шансы «Факела» и «Оренбурга» на прямой вылет из РПЛ.