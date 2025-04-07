Стал известен чемпион Сербии

«Црвена Звезда» досрочно обеспечила первое место в чемпионате Сербии. Белградский клуб набрал 86 очков в 30 матчах – лишь дважды на первом этапе чемпионата команда сыграла вничью, а во всех остальных встречах одержала победы.

Отрыв от ближайшего преследователя «Партизана» достиг 23 очков.

Таким образом, независимо от результатов второго этапа чемпионата, где представители первой восьмерки проведут еще по одной игре между собой, «Црвена Звезда» останется на первой строчке.