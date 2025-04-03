Назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ

РФС объявил о назначениях судей и инспекторов на матчи 23-го тура РПЛ. Игру «Локомотив» – «Зенит» будет обслуживать бригада во главе с Артемом Чистяковым.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Богдан Головко; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Щаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо Мх» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.