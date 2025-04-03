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Назначения судей на матчи 23-го тура РПЛ

Вчера, 13:18
5

РФС объявил о назначениях судей и инспекторов на матчи 23-го тура РПЛ. Игру «Локомотив» – «Зенит» будет обслуживать бригада во главе с Артемом Чистяковым.

4 апреля (пятница)

«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Денис Петров; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Ян Бобровский; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Сергей Французов.

5 апреля (суббота)

«Крылья Советов» – «Рубин»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Богдан Головко; ВАР – Артeм Любимов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Факел» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Андрей Бутенко.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Виктор Кулагин.

«Краснодар» – «Акрон»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Арам Петросян, Константин Щаламберидзе; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Алексей Резников.

6 апреля (воскресенье)

«Динамо Мх» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Станислав Попков; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Михаил Иванов; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Николай Иванов.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Александр Колобаев.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Краснодар Локомотив Динамо Ростов Рубин Акрон Ахмат Факел Пари НН Оренбург Химки Крылья Советов Динамо Мх Карасев Сергей Мешков Виталий Левников Кирилл Москалев Владимир Абросимов Иван Чистяков Артем Чебан Сергей Шафеев Рафаэль
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Комментарии (5)
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NewLife
1743677804
Двух газпромагентов Мешка и Москаля поставили на Краснодар и Спартак - это правильно. Возмущение вызывает отсутствие Карася на игре Зенита))
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fakeid
1743678390
поздравляем внезапно разбогатевшего москалёва! кукуяновцы тут вообще флеш-рояль из продажных ухитрились собрать на своей игре! позор рылам!!
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BRO_football
1743683305
Все накосячившие судьи на месте! Что там в башке у руководителей судейского департамента, неясно. Неужели новых судей нет?
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