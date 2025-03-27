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Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ

Сегодня, 14:02
5

В РФС определились с арбитрами, которые обслужат игры 22-го тура чемпионата России.

28 марта (пятница)

«Крылья Советов»«Локомотив»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

29 марта (суббота)

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо Мх»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

30 марта (воскресенье)

«Краснодар»«Факел»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат»«Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит»«Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Алексей Тюмин.

31 марта (понедельник)

«Акрон»«Ростов»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Зенит Динамо Локомотив ЦСКА Ростов Рубин Ахмат Химки Факел Оренбург Динамо Мх Акрон Крылья Советов Пари НН Карасев Сергей Сухой Алексей Шадыханов Павел Казарцев Василий Иванов Cергей Абросимов Иван Кукуляк Евгений Кукуян Павел
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Комментарии (5)
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Алим Терек
1743074145
ну кто там кого купил? Давайте свои версии:)
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fakeid
1743075043
поздравляем внезапно разбогатевшего казарцева! но волнуемся, сможет ли он вернуться невредимым.
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NewLife
1743075181
Карася подняли со дна, чтобы навредить быкам)
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...короче
1743076227
...Газпром успел подсуетиться, своего питерского в Грозный засылают. Да ещё и Левников на ВАР(...
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