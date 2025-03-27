Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ

В РФС определились с арбитрами, которые обслужат игры 22-го тура чемпионата России.

28 марта (пятница)

«Крылья Советов» – «Локомотив»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Юрий Баскаков.

29 марта (суббота)

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Химки» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Максим Ковалев; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо Мх»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

30 марта (воскресенье)

«Краснодар» – «Факел»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Герман Коваленко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Рафаэль Шафеев; инспектор – Александр Гвардис.

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Денис Петров; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Зенит» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Алексей Тюмин.

31 марта (понедельник)

«Акрон» – «Ростов»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мацюра.