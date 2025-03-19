Новый топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ

Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков, выступающих в чемпионате России.
Теперь десятка самых дорогих футболистов РПЛ выглядит так:
- Луис Энрике («Зенит») – 25 миллионов евро
- Вендел («Зенит») – 20 миллионов евро
- Эдуард Сперцян («Краснодар») – 20 миллионов евро
- Константин Тюкавин («Динамо») – 16 миллионов евро
- Ливай Гарсия («Спартак») – 15 миллионов евро
- Максим Глушенков («Зенит») – 15 миллионов евро
- Манфред Угальде («Спартак») – 15 миллионов евро
- Эсекьель Барко («Спартак») – 14 миллионов евро
- Джон Кордоба («Краснодар») – 14 миллионов евро
- Лусиано Гонду («Зенит») – 12 миллионов евро
В топ-10 представлены «Зенит» (4 игрока), «Спартак» (3), «Краснодар» (2) и «Динамо» (1).
Источник: Transfermarkt