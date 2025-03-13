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Список молодежной сборной России на сбор в Колумбии

Сегодня, 20:27

Главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров опубликовал список игроков на сбор в Колумбии.

  • 22 и 23 марта Россия в Колумбии сыграет с местными сверстниками.

Вратари: Даниил Веселов («Локомотив» Москва), Александр Дeгтев («Сочи»), Богдан Москвичeв («Оренбург»).

Защитники: Джамалутдин Абдулкадыров (ЦСКА Москва), Станислав Бессмертный («Урал» Екатеринбург), Илья Кирш («Динамо» Махачкала), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Егор Погостнов («Локомотив» Москва), Илья Рожков («Рубин» Казань), Михаил Рядно («Родина» Москва), Вадим Чурилов («Торпедо» Москва).

Полузащитники: Игорь Дмитриев («Крылья Советов» Самара), Данила Годяев, Вадим Раков, Никита Салтыков (все – «Локомотив» Москва), Кирилл Глебов (ЦСКА Москва), Даниил Зорин («Ахмат» Грозный), Егор Смелов («Динамо» Москва), Дмитрий Кучугура («Урал» Екатеринбург), Данила Козлов («Краснодар»), Руслан Чобанов («Велес» Москва).

Нападающие: Александр Кокшаров («Пари НН» Нижний Новгород), Кирилл Никишин («Балтика» Калининград), Александр Чупаeв («Торпедо»).

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Россия (мол)
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