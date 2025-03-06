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РФС назначил судей на матчи 20-го тура РПЛ

Сегодня, 13:07
3

Стало известно, какие арбитры обслужат игры 20-го тура чемпионата России.

7 марта (пятница)

«Пари НН»«Краснодар»: судья – Владимир Москалeв, помощники судьи – Андрей Болотенков, Михаил Иванов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артeм Чистяков; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив»«Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Александр Колобаев.

8 марта (суббота)

«Оренбург»«Ростов»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Адлан Хатуев, Дмитрий Семeнов; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Факел» – «Зенит»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Химки»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Рашид Абусуев, Валентин Мурашов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» – «Динамо Мх»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Максим Ковалев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артeм Чистяков; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта (воскресенье)

«Крылья Советов»«Акрон»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко.

«Рубин»«Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Зуев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Зенит Локомотив Динамо ЦСКА Ростов Рубин Акрон Крылья Советов Ахмат Пари НН Динамо Мх Химки Факел Оренбург Карасев Сергей Мешков Виталий Шадыханов Павел Левников Кирилл Москалев Владимир Абросимов Иван Шафеев Рафаэль Бобровский Ян
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Комментарии (3)
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FROLL007
1741256658
Спартак как всегда подсуетился, протащив своих.
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7:1
1741261679
традиционно поздравляем внезапно разбогатевшего левникова. кукуян в прошлом туре настолько хорошо отработал лукойловские чемоданы, что теперь спокойно может чилить на варе, в телевизор смотреть 90 минут и не думать о будущем, поскольку уже обеспечил себя до конца дней своих. позор спартаку!
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