Опубликовано расписание 22 и 23 туров РПЛ

Российская Премьер-лига обнародовала календарь 22-го и 23-го туров.
22-й тур
28 марта (пятница)
18:30 «Крылья Советов» – «Локомотив»
29 марта (суббота)
14:00 «Динамо» – «Оренбург»
16:30 «Химки» – «Пари НН»
19:30 ЦСКА – «Динамо Мх»
30 марта (воскресенье)
14:00 «Краснодар» – «Факел»
16:30 «Ахмат» – «Спартак»
19:30 «Зенит» – «Рубин»
31 марта (понедельник)
18:30 «Акрон» – «Ростов»
23-й тур
4 апреля (пятница)
19:00 «Пари НН» – «Оренбург»
5 апреля (суббота)
13:00 «Крылья Советов» – «Рубин»
15:15 «Факел» – «Ахмат»
17:30 «Локомотив» – «Зенит»
19:45 «Краснодар» – «Акрон»
6 апреля (воскресенье)
14:00 «Динамо Мх» – «Химки»
19:30 ЦСКА – «Динамо»
Источник: сайт РПЛ