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Назначения судей на 19-й тур РПЛ

Сегодня, 14:24
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РФС определил судей и инспекторов для матчей 19-го тура РПЛ. Главным судьей игры «Зенит» – ЦСКА стал Сергей Иванов.

28 февраля (пятница)

«Динамо Мх» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 марта (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

2 марта (воскресенье)

«Химки» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Зенит Динамо Мх Пари НН Акрон Ахмат Рубин Крылья Советов Химки Факел Оренбург Ростов Сухой Алексей Иванов Cергей Левников Кирилл Кукуляк Евгений Чистяков Артем Чебан Сергей Кукуян Павел Шафеев Рафаэль
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Комментарии (4)
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fakeid
1740655892
поздравляю внезапно разбогатевшего кукуяна)
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Riot Zero
1740658743
Мешков прям на расхват, в субботу на ВАР в Питере, в воскресенье на ВАР в Ростове. За сутки Фигаро здесь, Фигаро там.
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Тинез Розоп
1740659323
А Карась почему нигде не главный? Берегут рыбу на последок? Чешуя в кармане…
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