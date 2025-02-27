Назначения судей на 19-й тур РПЛ

РФС определил судей и инспекторов для матчей 19-го тура РПЛ. Главным судьей игры «Зенит» – ЦСКА стал Сергей Иванов.

28 февраля (пятница)

«Динамо Мх» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.

1 марта (суббота)

«Пари НН» – «Акрон»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунeв, Варанцо Петросян; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Мартынов.

«Краснодар» – «Крылья Советов»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Адлан Хатуев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

2 марта (воскресенье)

«Химки» – «Факел»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Андрей Болотенков, Денис Березнов; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фeдоров; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Владимир Москалeв; инспектор – Сергей Мацюра.

«Ростов» – «Динамо»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Юрий Баскаков.