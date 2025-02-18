«Спартак» объявил состав на заключительный зимний сбор

18 февраля стартовал третий тренировочный сбор «Спартака» в турецком Белеке.
Туда отправились 26 футболистов:
Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Илья Помазун, Руслан Пичиенко;
Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Никита Чернов;
Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Пабло Солари, Наиль Умяров;
Нападающие: Ливай Гарсия, Манфред Угальде.
- «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
- Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
- 2 марта спартаковцы примут «Оренбург» в 19-м туре чемпионата.