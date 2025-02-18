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«Спартак» объявил состав на заключительный зимний сбор

18 февраля стартовал третий тренировочный сбор «Спартака» в турецком Белеке.

Туда отправились 26 футболистов:

Вратари: Александр Довбня, Александр Максименко, Илья Помазун, Руслан Пичиенко;

Защитники: Миенти Абена, Срджан Бабич, Даниил Денисов, Алексис Дуарте, Рикарду Мангаш, Олег Рябчук, Даниил Хлусевич, Никита Чернов;

Полузащитники: Эсекьель Барко, Тео Бонгонда, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Маркиньос, Кристофер Мартинс, Хесус Медина, Данил Пруцев, Пабло Солари, Наиль Умяров;

Нападающие: Ливай Гарсия, Манфред Угальде.

  • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
  • Они на 2 очка отстают от лидирующих «Зенита» и «Краснодара».
  • 2 марта спартаковцы примут «Оренбург» в 19-м туре чемпионата.

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Источник: сайт «Спартака»

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18.02.2025 22:31
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Комментарии (9)
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VPERDIV SPARTAK
1739908708
Слабенький составчик у экс народных
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oyabun
1739908858
Больше недели отдыхали от подготовки к продолжению сезона. В то время как основные соперники продолжали усиленно готовиться. Не знаю, кто такой мудрый планировщик наших будущих побед, но не удивлюсь традиционному началу весны для Спартака.
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Plyash
1739910075
Вратарская обойма внушает опасение...Не дай бог Максу травмироваться. Довбня,Помазун уже предпенсионеры,зачем...
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