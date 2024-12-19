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    • «Зенит» лидирует в РПЛ по разнице ожидаемых голов в первой части сезона

    «Зенит» лидирует в РПЛ по разнице ожидаемых голов в первой части сезона

    Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику разницы ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника по итогам 18 туров РПЛ. «Зенит» лидирует по данному показателю с результатом 20.87.

    «Динамо» – лидер первой части сезона по ожидаемым голам – 44.18.

    У «Спартака» самый низкий показатель ожидаемых голов соперника – 18.47.

    У «Динамо Мх» наименьший показатель ожидаемых голов – 17.22.

    У «Акрона» самый большой показатель ожидаемых голов соперника – 41.67.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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    Комментарии (10)
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    acor94
    1734590761
    Хрень рейтинг, я ожидал куда больше чем 42 гола. Столько моментов запарывали... Бездари...
    Ответить
    Интерес
    1734594819
    Я музыку разъял на составные,я алгеброй гармонию поверил.
    Ответить
    Борис34684
    1734599009
    Ваши ожидания это ваши проблемы.
    Ответить
    NewLife
    1734600502
    https://sp-rustat.ru/
    Ответить
    NewLife
    1734600719
    "Зенит» лидирует в РПЛ по разнице ожидаемых голов в первой части сезона" Забыли дописать - от Соболева)))) Еще надо добавить, что бездомные лидируют по ожиданию краха в конце чемпа))))
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    ziborock
    1734604108
    Лидер ждунов!)))
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    Айболид
    1734605715
    черти из свинарника без Зенита ни дня прожить не могут . Зависимые .
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    ivany4
    1734608139
    Похоже, что гадание на кофейной гуще получило свою "платформу" от РУСТАТа.)) Ну а по существу, это все в пользу бедных.) Ни рейтинги, ни статистика не играют в футбол. У «Акрона» самый большой показатель ожидаемых голов соперника, а у «Спартака» самый низкий показатель ожидаемых голов соперника. И что, где Спартак и где Акрон в турнирной таблице?! Так же и по другим позициям.
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