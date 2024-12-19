«Зенит» лидирует в РПЛ по разнице ожидаемых голов в первой части сезона

Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику разницы ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника по итогам 18 туров РПЛ. «Зенит» лидирует по данному показателю с результатом 20.87.

«Динамо» – лидер первой части сезона по ожидаемым голам – 44.18.

У «Спартака» самый низкий показатель ожидаемых голов соперника – 18.47.

У «Динамо Мх» наименьший показатель ожидаемых голов – 17.22.

У «Акрона» самый большой показатель ожидаемых голов соперника – 41.67.