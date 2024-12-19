«Зенит» лидирует в РПЛ по разнице ожидаемых голов в первой части сезона

Футбольная платформа РУСТАТ в своем телеграм-канале опубликовала статистику разницы ожидаемых голов и ожидаемых голов соперника по итогам 18 туров РПЛ. «Зенит» лидирует по данному показателю с результатом 20.87.
«Динамо» – лидер первой части сезона по ожидаемым голам – 44.18.
У «Спартака» самый низкий показатель ожидаемых голов соперника – 18.47.
У «Динамо Мх» наименьший показатель ожидаемых голов – 17.22.
У «Акрона» самый большой показатель ожидаемых голов соперника – 41.67.
- После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками, он опережает «Зенит» по дополнительным показателям. Далее идут «Спартак» (37 очков), «Динамо» (35), «Локомотив» (35), ЦСКА (31), «Ростов» (26), «Рубин» (26).
- 19-й тур пройдет с 28 февраля по 2 марта.