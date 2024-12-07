Бубнов дал прогноз на матчи 18-го тура РПЛ

Бывший игрок сборной СССР Александр Бубнов спрогнозировал матчи 18-го тура РПЛ.

«Спартак» – «Пари НН»

«Прогноз – 3:0. По «Пари НН» прошелся танком «Ростов», а сейчас и «Спартак» пройдется. Настроение у «красно-белых» хорошее, а соперник остался без командира, ведь главный тренер дисквалифицирован. После нижегородцы спокойно отправятся в отпуск, заодно заглянут на трансферный рынок, так как состав надо усиливать. А сейчас они на своем месте, ситуация для команды привычная».

«Зенит» – «Акрон»

«4:0. Перед матчем Тедеев может сказать своим игрокам: «Зенит» обыграли «Крылья Советов», а мы их выше в турнирной таблице, так почему мы не можем?» Команду Семака сейчас действительно приперли к стенке, несколько конкурентов рядом, если продолжат дурака валять, то в юбилейный год могут без чемпионства остаться. Поэтому полагаю, что с настроем у зенитовцев проблем не будет, могут даже крупно обыграть соперника, тем более у «Акрона» проблемы с обороной».

«Ростов» – «Крылья Советов»

«3:1. «Ростов» задачу выполнил в сезоне, для Карпина же главное было не вылететь, так вот уже не вылетят. Но в тройку вряд ли попадут, тяжело будет забраться. Задач никаких нет: прошлись по «Спартаку», по «Пари НН», сейчас и по «Крыльям» пройдутся. А то, что соперник сотворил в Санкт-Петербурге, так это Карпину по барабану. Его команда сейчас лучше выглядит, так что с «Крыльями Советов» у нее всe может получиться».

«Динамо Мх» – «Рубин»

«0:1. Команда из Махачкалы здорово обороняется, но с атакой у нее беда. «Рубин» тоже хорош в обороне, но при этом в атаке намного лучше играет. Да и в турнирной таблице казанцы располагаются выше. Думаю, что хотя бы один мяч смогут точно забить».

«Динамо» – «Химки»

«1:1. «Химки» – гроза авторитетов, отобрали очки у всех команд из лидирующей группы за исключением «Динамо». Москвичи непонятно как играют, две последние встречи с аутсайдерами свели вничью. Конечно, состав у «бело-голубых» точно не хуже, они выше в турнирной таблице, но соперник уже немало преподнес сюрпризов, может удивить снова».

«Факел» – ЦСКА

«1:1. «Наглецы из Воронежа» попробовали играть в «интеллигентный» футбол и повалились. Надо снова возвращаться к наглому агрессивному футболу, иначе проблемы не решить. У ЦСКА сейчас проблемы в атаке, да и в обороне сложности, даже Акинфеев не выручает. Если «Факел» упрется, то могут не уступить «армейцам».

«Ахмат» – «Оренбург»

«2:1. Матч двух аутсайдеров, дела у них настолько плохи, что даже победа никому из них не поможет выбраться из зоны прямого вылета. Но биться будут обе команды, сомневаться не стоит, ничья никого не устроит. «Ахмат» неплохо выглядел в матче против «Динамо», но «Оренбург» ничем не уступает, особенно в атаке. Жду результативного матча, отдам небольшое преимущество хозяевам».

«Краснодар» – «Локомотив»

«2:1. «Локомотив» сошел с рельс в Химках, в Краснодаре был тайфун под названием «Спартак». Оба лидера потеряли очки там, где должны были их брать. Думаю, что после этих происшествий быстрее оклемается «Краснодар», тем более дома играют. «Локо» даст бой, игра будет интересной, но прогнозирую победу «быков».