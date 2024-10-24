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    • РПЛ назвала клубы с самым большим количеством легионеров в лиге

    РПЛ назвала клубы с самым большим количеством легионеров в лиге

    Российская премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.

    Всего клубы РПЛ заявили 653 футболиста за период. 480 из них – россияне (73%), 155 – легионеры (24%), 18 – нелегионеры (3%) (футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана).

    Команды распределяют игроков по трем заявочным спискам – 3A, 3B и второй команды (такой команды нет у «Факела», «Локомотива», «Ахмата» и ЦСКА).

    В сумме по всем спискам клубы РПЛ заявили следующее количество игроков:

    • «Акрон»: 32 футболиста (21 россиянин + 2 нелегионера + 9 легионеров);
    • «Ахмат»: 26 (13 + 1 + 12);
    • «Динамо Мх»: 28 (20 + 1 + 7);
    • «Динамо»: 44 (30 + 1 + 13);
    • «Зенит»: 43 (30 + 1 + 12);
    • «Краснодар»: 82 (66 + 4 + 12);
    • «Крылья Советов»: 45 (36 + 1 + 8);
    • «Локомотив»: 51 (46 + 2 + 3);
    • «Оренбург»: 32 (19 + 1 + 12);
    • «Пари НН»: 35 (28 + 0 + 7);
    • «Ростов» : 35 (27 + 1 + 7);
    • «Рубин»: 31 (18 + 1 + 12);
    • «Спартак»: 48 (35 + 0 + 13);
    • «Факел»: 29 (24 + 0 + 5);
    • «Химки»: 46 (32 + 1 + 13);
    • ЦСКА: 46 (35 + 1 + 10).

    Больше всего легионеров (без учета игроков из Армении, Беларуси и Казахстана) на сезон заявили «Динамо», «Спартак» и «Химки» – по 13.

    Больше всего россиян – у «Краснодара» (66).

    В сумме легионеров и нелегионеров (то есть без учета россиян) больше всего также у «быков» – 16, у «Химок» и «Динамо» – по 14, у «Ахмата», «Зенита», «Оренбурга», «Рубина» и «Спартака» – по 13.

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    Источник: официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 16:52
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    Комментарии (15)
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    Semenycch
    1729779916
    В Спартаке, Динамо, Химках легионеров больше , чем в Зените, а в Краснодаре, Рубине, Оренбурге и Ахмате столько же! А меньше всего легионеров в Локо. Вот кто может фыркать, типа накупили иностранцев и радуются! А парнокопытным на тему легионеров лучше молчать! Впрочем сви-нья единственное животное на Земле, кто может часами истошно визжать, не прикладывая к своему визгу даже зачатков интеллекта!
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    Цугундeр
    1729780108
    Упс..))
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    alefreddy
    1729780172
    в Зени 12+2 натуралов
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    andrei-sarap-yandex
    1729780963
    КРАСНОДАР ПОЗОР И МУДАКИ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА......КТО НА ПЕРВОМ МЕСТЕ МУДАКИ И ПОЗОРНИКИ.....кто после первого места хорошие и добрые .....ДОЛОЙ ЛИМИТ........ДОЛОЙ ЗОБНИН И ЕГО ОПГ В СПАРТАК.....ДОЛОЙ СПЕРЦЯН -ПРЕДАТЕЛЬ РОССИИ
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    Шустик
    1729784176
    Какой тупой нуб писал данный опусс? Ты скажи сколько по времени на поле, с точностью до секунды, провели легионены из каких клубов!!! А он тут какие-то заявки, и ему не важно выходили они играть или нет, и на сколько. Это не правильно!!! Надо считать по времени проведенным на поле легионерами, и чую сердцем - на первом месте тут будет сырдыг, а Великий Зенит только третьим!
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    Айболид
    1729784898
    Пам-пам-пааам.
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    R_a_i_n
    1729786762
    В Питере скоро легионеров вообще не останется.
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