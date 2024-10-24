РПЛ назвала клубы с самым большим количеством легионеров в лиге

Российская премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.
Всего клубы РПЛ заявили 653 футболиста за период. 480 из них – россияне (73%), 155 – легионеры (24%), 18 – нелегионеры (3%) (футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана).
Команды распределяют игроков по трем заявочным спискам – 3A, 3B и второй команды (такой команды нет у «Факела», «Локомотива», «Ахмата» и ЦСКА).
В сумме по всем спискам клубы РПЛ заявили следующее количество игроков:
- «Акрон»: 32 футболиста (21 россиянин + 2 нелегионера + 9 легионеров);
- «Ахмат»: 26 (13 + 1 + 12);
- «Динамо Мх»: 28 (20 + 1 + 7);
- «Динамо»: 44 (30 + 1 + 13);
- «Зенит»: 43 (30 + 1 + 12);
- «Краснодар»: 82 (66 + 4 + 12);
- «Крылья Советов»: 45 (36 + 1 + 8);
- «Локомотив»: 51 (46 + 2 + 3);
- «Оренбург»: 32 (19 + 1 + 12);
- «Пари НН»: 35 (28 + 0 + 7);
- «Ростов» : 35 (27 + 1 + 7);
- «Рубин»: 31 (18 + 1 + 12);
- «Спартак»: 48 (35 + 0 + 13);
- «Факел»: 29 (24 + 0 + 5);
- «Химки»: 46 (32 + 1 + 13);
- ЦСКА: 46 (35 + 1 + 10).
Больше всего легионеров (без учета игроков из Армении, Беларуси и Казахстана) на сезон заявили «Динамо», «Спартак» и «Химки» – по 13.
Больше всего россиян – у «Краснодара» (66).
В сумме легионеров и нелегионеров (то есть без учета россиян) больше всего также у «быков» – 16, у «Химок» и «Динамо» – по 14, у «Ахмата», «Зенита», «Оренбурга», «Рубина» и «Спартака» – по 13.