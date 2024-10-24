РПЛ назвала клубы с самым большим количеством легионеров в лиге

Российская премьер-лига представила отчет о деталях первого регистрационного периода сезона-2024/25.

Всего клубы РПЛ заявили 653 футболиста за период. 480 из них – россияне (73%), 155 – легионеры (24%), 18 – нелегионеры (3%) (футболисты со спортивным гражданством Армении, Беларуси и Казахстана).

Команды распределяют игроков по трем заявочным спискам – 3A, 3B и второй команды (такой команды нет у «Факела», «Локомотива», «Ахмата» и ЦСКА).

В сумме по всем спискам клубы РПЛ заявили следующее количество игроков:

«Акрон»: 32 футболиста (21 россиянин + 2 нелегионера + 9 легионеров);

«Ахмат»: 26 (13 + 1 + 12);

«Динамо Мх»: 28 (20 + 1 + 7);

«Динамо»: 44 (30 + 1 + 13);

«Зенит»: 43 (30 + 1 + 12);

«Краснодар»: 82 (66 + 4 + 12);

«Крылья Советов»: 45 (36 + 1 + 8);

«Локомотив»: 51 (46 + 2 + 3);

«Оренбург»: 32 (19 + 1 + 12);

«Пари НН»: 35 (28 + 0 + 7);

«Ростов» : 35 (27 + 1 + 7);

«Рубин»: 31 (18 + 1 + 12);

«Спартак»: 48 (35 + 0 + 13);

«Факел»: 29 (24 + 0 + 5);

«Химки»: 46 (32 + 1 + 13);

ЦСКА: 46 (35 + 1 + 10).

Больше всего легионеров (без учета игроков из Армении, Беларуси и Казахстана) на сезон заявили «Динамо», «Спартак» и «Химки» – по 13.

Больше всего россиян – у «Краснодара» (66).

В сумме легионеров и нелегионеров (то есть без учета россиян) больше всего также у «быков» – 16, у «Химок» и «Динамо» – по 14, у «Ахмата», «Зенита», «Оренбурга», «Рубина» и «Спартака» – по 13.