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    • Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «ФКСБ», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рейнджерс» – «ФКСБ», Лига Европы, 24 октября 2024 года

    В 3-м туре Лиги Европы на стадионе «Айброкс» «Рейнджерс» встретится с «ФКСБ». «Рейнджерс» в последних матчах показывает нестабильные результаты, особенно в Лиге Европы, где потерпел крупное поражение от «Лиона». «ФКСБ» же, напротив, набрал хорошую форму, побеждая в последних матчах как в своем чемпионате, так и в еврокубках.

    Анализ команды «Рейнджерс»

    Команда под руководством Филиппа Клемана имеет смешанные результаты: «Рейнджерс» забил 6 голов и пропустил 5 в последних пяти матчах. В Лиге Европы последняя игра завершилась болезненным поражением от «Лиона» (1:4), что ставит под сомнение их шансы на успех в турнире. В последних пяти играх они забивают в среднем 1.20 гола за матч и пропускают 1.00 гола, что свидетельствует о необходимости улучшить оборону. Несмотря на это, команда демонстрирует неплохую домашнюю форму, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей на своем поле.

    Последние 5 матчей «Рейнджерс»:

    1. «Килмарнок» 1:0 «Рейнджерс» (Премьершип)
    2. «Рейнджерс» 2:0 «Сент-Джонстон» (Премьершип)
    3. «Рейнджерс» 1:4 «Лион» (Лига Европы)
    4. «Рейнджерс» 1:0 «Хиберниан» (Премьершип)
    5. «Мальме» 0:2 «Рейнджерс» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
    • Забивает в 6 из 8 последних матчей.

    Анализ команды «ФКСБ»

    Под руководством Николае Дикэ, «ФКСБ» демонстрирует отличные результаты как в Лиге 1, так и в Лиге Европы. Команда побеждает в 5 последних матчах, забив 11 голов и пропустив лишь 3. В последних пяти играх «ФКСБ» забивает в среднем 2.20 гола за игру, а пропускает всего 0.60 гола. В Лиге Европы «ФКСБ» показывает стабильность, побеждая в трех матчах подряд и забивая в каждом из последних четырех матчей турнира.

    Последние 5 матчей «ФКСБ»:

    1. «Динамо Бухарест» 0:2 «ФКСБ» (Лига 1)
    2. «ФКСБ» 3:2 «Глория Бузэу» (Лига 1)
    3. «ПАОК» 0:1 «ФКСБ» (Лига Европы)
    4. «Шепши» 0:1 «ФКСБ» (Лига 1)
    5. «ФКСБ» 4:1 «РФШ» (Лига Европы)

    Ключевые показатели:

    • Забивает в среднем 2.20 гола за игру.
    • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру.
    • Побеждает в 5 последних матчах.

    Прогноз и ставки

    Исходя из текущей формы и статистики команд, «ФКСБ» выглядит фаворитом на предстоящий матч. «Рейнджерс» демонстрирует неустойчивую форму, особенно в Лиге Европы, тогда как «ФКСБ» активно набирает очки и показывает уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Однако игра на «Айброкс» добавляет «Рейнджерс» некоторую уверенность, что может привести к упорной борьбе.

    1. Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.80). Оба клуба имеют высокую результативность в последних играх, и обмен голами выглядит вероятным.
    2. Умеренная ставка: Победа «ФКСБ» (2.70). Учитывая форму и уверенные выступления в Лиге Европы, румынская команда имеет шансы на успех.
    3. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «ФКСБ» (9.00). Учитывая их атакующую мощь и текущую форму, «ФКСБ» может одержать победу с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: Победа «ФКСБ» с точным счетом 2:1 за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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