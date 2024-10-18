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    • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Страсбург» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – «Страсбург» – 19 октября 2024 года

    В 8-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает «Страсбур» на стадионе «Парк де Пренс». «ПСЖ» занимает 2-е место с 17 очками, а «Страсбур» находится на 7-й строчке с 10 очками. История личных встреч демонстрирует полное доминирование «ПСЖ», который не проигрывает «Страсбуру» на протяжении 14 матчей.

    Анализ команды «ПСЖ»

    Главный тренер: Луис Энрике

    Форма и статистика: «ПСЖ» стабильно набирает очки, не проигрывая в 9 последних матчах Лиги 1. Команда лидирует по количеству забитых мячей – 21 гол в 7 играх. В последних 5 матчах «ПСЖ» забил 6 голов и пропустил 5, что соответствует средней результативности 1.20 гола за матч и пропускаемости 1.00 гола. Брэдли Барколя является лидером команды с 6 голами в 12 матчах. Несмотря на высокую результативность, «ПСЖ» продолжает пропускать в последних играх, что может стать уязвимостью в предстоящем матче.

    Последние 5 матчей «ПСЖ»:

    1. «Ницца» 1:1 «ПСЖ»

    2. «Арсенал» 2:0 «ПСЖ» (Лига чемпионов)

    3. «ПСЖ» 3:1 «Ренн»

    4. «Реймс» 1:1 «ПСЖ»

    5. «ПСЖ» 1:0 «Жирона» (Лига чемпионов)

    Анализ команды «Страсбур»

    Главный тренер: Лайам Росеньор

    Форма и статистика: «Страсбур» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 4 последних матчах Лиги 1 и стабильно забивая в 11 последних матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 10, что показывает среднюю результативность и пропускаемость 2.00 гола за матч. Эмануэль Эмега является лучшим бомбардиром команды с 4 голами в 10 матчах. Несмотря на результативность в атаке, «Страсбур» имеет проблемы в обороне, пропуская в большинстве своих матчей.

    Последние 5 матчей «Страсбура»:

    1. «Страсбур» 2:2 «Ланс»

    2. «Страсбур» 1:0 «Марсель»

    3. «Лилль» 3:3 «Страсбур»

    4. «Страсбур» 1:1 «Анжер»

    5. «Лион» 4:3 «Страсбур»

    Личные встречи

    • 02.02.2024: «Страсбур» 1:2 «ПСЖ»

    • 21.10.2023: «ПСЖ» 3:0 «Страсбур»

    • 27.05.2023: «Страсбур» 1:1 «ПСЖ»

    • 28.12.2022: «ПСЖ» 2:1 «Страсбур»

    • 29.04.2022: «Страсбур» 3:3 «ПСЖ»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «ПСЖ»: 1.30

    • Ничья: 5.50

    • Победа «Страсбура»: 9.00

    Рекомендации для ставок

    1. Наиболее безопасная ставка: Победа «ПСЖ» (1.30). Учитывая превосходство «ПСЖ» в личных встречах и их стабильность на домашнем поле, этот исход выглядит наиболее вероятным.

    2. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). «Страсбур» стабильно забивает в последних играх, и, несмотря на доминирование «ПСЖ», их оборона не всегда надежна.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «ПСЖ» (8.00). Учитывая атакующую мощь «ПСЖ» и их способность пропускать, такой счет выглядит правдоподобно.

    Рекомендация: Победа «ПСЖ» с точным счетом 3:1 за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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