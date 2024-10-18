В 8-м туре Лиги 1 «ПСЖ» принимает «Страсбур» на стадионе «Парк де Пренс». «ПСЖ» занимает 2-е место с 17 очками, а «Страсбур» находится на 7-й строчке с 10 очками. История личных встреч демонстрирует полное доминирование «ПСЖ», который не проигрывает «Страсбуру» на протяжении 14 матчей.

Анализ команды «ПСЖ»

Главный тренер: Луис Энрике

Форма и статистика: «ПСЖ» стабильно набирает очки, не проигрывая в 9 последних матчах Лиги 1. Команда лидирует по количеству забитых мячей – 21 гол в 7 играх. В последних 5 матчах «ПСЖ» забил 6 голов и пропустил 5, что соответствует средней результативности 1.20 гола за матч и пропускаемости 1.00 гола. Брэдли Барколя является лидером команды с 6 голами в 12 матчах. Несмотря на высокую результативность, «ПСЖ» продолжает пропускать в последних играх, что может стать уязвимостью в предстоящем матче.

Последние 5 матчей «ПСЖ»:

Анализ команды «Страсбур»

Главный тренер: Лайам Росеньор

Форма и статистика: «Страсбур» демонстрирует уверенную игру, не проигрывая в 4 последних матчах Лиги 1 и стабильно забивая в 11 последних матчах. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 10, что показывает среднюю результативность и пропускаемость 2.00 гола за матч. Эмануэль Эмега является лучшим бомбардиром команды с 4 голами в 10 матчах. Несмотря на результативность в атаке, «Страсбур» имеет проблемы в обороне, пропуская в большинстве своих матчей.

Последние 5 матчей «Страсбура»:

Личные встречи

02.02.2024: «Страсбур» 1:2 «ПСЖ»

21.10.2023: «ПСЖ» 3:0 «Страсбур»

27.05.2023: «Страсбур» 1:1 «ПСЖ»

28.12.2022: «ПСЖ» 2:1 «Страсбур»

29.04.2022: «Страсбур» 3:3 «ПСЖ»

Коэффициенты букмекера:

Победа «ПСЖ»: 1.30

Ничья: 5.50

Победа «Страсбура»: 9.00

Рекомендации для ставок

Наиболее безопасная ставка: Победа «ПСЖ» (1.30). Учитывая превосходство «ПСЖ» в личных встречах и их стабильность на домашнем поле, этот исход выглядит наиболее вероятным. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.00). «Страсбур» стабильно забивает в последних играх, и, несмотря на доминирование «ПСЖ», их оборона не всегда надежна. Более рискованная ставка: Точный счет 3:1 в пользу «ПСЖ» (8.00). Учитывая атакующую мощь «ПСЖ» и их способность пропускать, такой счет выглядит правдоподобно.

Рекомендация: Победа «ПСЖ» с точным счетом 3:1 за коэффициент 8.00.