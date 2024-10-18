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    • Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Ланс» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Сент-Этьен» – «Ланс» – 19 октября 2024 года

    В 8-м туре Лиги 1 на стадионе «Жеффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Ланс». «Сент-Этьен» занимает 13-е место с 7 очками, а «Ланс» находится на 6-й строчке с 11 очками. История личных встреч показывает, что «Ланс» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Сент-Этьена», что дает им преимущество в этом противостоянии.

    Анализ команды «Сент-Этьен»

    Главный тренер: Оливье Далл'Оглио

    Форма и статистика: «Сент-Этьен» имеет проблемы в обороне, что подтверждается 15 пропущенными голами в последних 5 матчах (в среднем 3.00 гола за игру). Однако, на своем поле команда демонстрирует уверенность, не проигрывая в 12 из 13 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Сент-Этьен» забил 6 голов, что соответствует средней результативности 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Ибраим Сиссоко, забивший 3 гола в 9 матчах.

    Последние 5 матчей «Сент-Этьена»:

    1. «Сент-Этьен» 3:1 «Осер»

    2. «Нант» 2:2 «Сент-Этьен»

    3. «Ницца» 8:0 «Сент-Этьен»

    4. «Сент-Этьен» 1:0 «Лилль»

    5. «Брест» 4:0 «Сент-Этьен»

    Анализ команды «Ланс»

    Главный тренер: Уилл Стилл

    Форма и статистика: «Ланс» демонстрирует стабильную, но недостаточно результативную игру, сыграв вничью в последних 5 матчах Лиги 1. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же, что соответствует средней результативности и пропускаемости 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Пшемыслав Франковски, который забил 2 гола в 9 матчах.

    Последние 5 матчей «Ланса»:

    1. «Страсбур» 2:2 «Ланс»

    2. «Ланс» 0:0 «Ницца»

    3. «Ренн» 1:1 «Ланс»

    4. «Ланс» 0:0 «Лион»

    5. «Монако» 1:1 «Ланс»

    Личные встречи

    • 15.01.2022: «Сент-Этьен» 1:2 «Ланс»

    • 15.08.2021: «Ланс» 2:2 «Сент-Этьен»

    • 03.03.2021: «Сент-Этьен» 2:3 «Ланс»

    • 03.10.2020: «Ланс» 2:0 «Сент-Этьен»

    • 21.07.2018: «Ланс» 0:1 «Сент-Этьен» (товарищеский матч)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Сент-Этьена»: 3.10

    • Ничья: 3.30

    • Победа «Ланса»: 2.20

    Рекомендации для ставок

    1. Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Обе команды имеют определенный атакующий потенциал и проблемы в обороне, что делает такую ставку оправданной.

    2. Умеренная ставка: Ничья (3.30). «Ланс» играет вничью в последних 5 матчах, а «Сент-Этьен» также нестабилен, что повышает вероятность ничейного исхода.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Учитывая среднюю результативность и нестабильность обеих команд, такой исход выглядит наиболее вероятным.

    Рекомендация: Точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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