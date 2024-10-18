В 8-м туре Лиги 1 на стадионе «Жеффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Ланс». «Сент-Этьен» занимает 13-е место с 7 очками, а «Ланс» находится на 6-й строчке с 11 очками. История личных встреч показывает, что «Ланс» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Сент-Этьена», что дает им преимущество в этом противостоянии.
Анализ команды «Сент-Этьен»
Главный тренер: Оливье Далл'Оглио
Форма и статистика: «Сент-Этьен» имеет проблемы в обороне, что подтверждается 15 пропущенными голами в последних 5 матчах (в среднем 3.00 гола за игру). Однако, на своем поле команда демонстрирует уверенность, не проигрывая в 12 из 13 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Сент-Этьен» забил 6 голов, что соответствует средней результативности 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Ибраим Сиссоко, забивший 3 гола в 9 матчах.
Последние 5 матчей «Сент-Этьена»:
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«Сент-Этьен» 3:1 «Осер»
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«Нант» 2:2 «Сент-Этьен»
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«Ницца» 8:0 «Сент-Этьен»
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«Сент-Этьен» 1:0 «Лилль»
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«Брест» 4:0 «Сент-Этьен»
Анализ команды «Ланс»
Главный тренер: Уилл Стилл
Форма и статистика: «Ланс» демонстрирует стабильную, но недостаточно результативную игру, сыграв вничью в последних 5 матчах Лиги 1. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же, что соответствует средней результативности и пропускаемости 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Пшемыслав Франковски, который забил 2 гола в 9 матчах.
Последние 5 матчей «Ланса»:
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«Страсбур» 2:2 «Ланс»
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«Ланс» 0:0 «Ницца»
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«Ренн» 1:1 «Ланс»
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«Ланс» 0:0 «Лион»
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«Монако» 1:1 «Ланс»
Личные встречи
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15.01.2022: «Сент-Этьен» 1:2 «Ланс»
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15.08.2021: «Ланс» 2:2 «Сент-Этьен»
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03.03.2021: «Сент-Этьен» 2:3 «Ланс»
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03.10.2020: «Ланс» 2:0 «Сент-Этьен»
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21.07.2018: «Ланс» 0:1 «Сент-Этьен» (товарищеский матч)
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Сент-Этьена»: 3.10
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Ничья: 3.30
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Победа «Ланса»: 2.20
Рекомендации для ставок
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Обе команды имеют определенный атакующий потенциал и проблемы в обороне, что делает такую ставку оправданной.
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Умеренная ставка: Ничья (3.30). «Ланс» играет вничью в последних 5 матчах, а «Сент-Этьен» также нестабилен, что повышает вероятность ничейного исхода.
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Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Учитывая среднюю результативность и нестабильность обеих команд, такой исход выглядит наиболее вероятным.
Рекомендация: Точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.