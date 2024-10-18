В 8-м туре Лиги 1 на стадионе «Жеффруа-Гишар» «Сент-Этьен» примет «Ланс». «Сент-Этьен» занимает 13-е место с 7 очками, а «Ланс» находится на 6-й строчке с 11 очками. История личных встреч показывает, что «Ланс» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против «Сент-Этьена», что дает им преимущество в этом противостоянии.

Анализ команды «Сент-Этьен»

Главный тренер: Оливье Далл'Оглио

Форма и статистика: «Сент-Этьен» имеет проблемы в обороне, что подтверждается 15 пропущенными голами в последних 5 матчах (в среднем 3.00 гола за игру). Однако, на своем поле команда демонстрирует уверенность, не проигрывая в 12 из 13 последних домашних матчей. В последних 5 играх «Сент-Этьен» забил 6 голов, что соответствует средней результативности 1.20 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Ибраим Сиссоко, забивший 3 гола в 9 матчах.

Последние 5 матчей «Сент-Этьена»:

Анализ команды «Ланс»

Главный тренер: Уилл Стилл

Форма и статистика: «Ланс» демонстрирует стабильную, но недостаточно результативную игру, сыграв вничью в последних 5 матчах Лиги 1. За последние 5 игр команда забила 4 гола и пропустила столько же, что соответствует средней результативности и пропускаемости 0.80 гола за игру. Лучший бомбардир команды – Пшемыслав Франковски, который забил 2 гола в 9 матчах.

Последние 5 матчей «Ланса»:

Личные встречи

Коэффициенты букмекера:

Победа «Сент-Этьена»: 3.10

Ничья: 3.30

Победа «Ланса»: 2.20

Рекомендации для ставок

Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Обе команды имеют определенный атакующий потенциал и проблемы в обороне, что делает такую ставку оправданной. Умеренная ставка: Ничья (3.30). «Ланс» играет вничью в последних 5 матчах, а «Сент-Этьен» также нестабилен, что повышает вероятность ничейного исхода. Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.50). Учитывая среднюю результативность и нестабильность обеих команд, такой исход выглядит наиболее вероятным.

Рекомендация: Точный счет 1:1 за коэффициент 6.50.