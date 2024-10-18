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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Эспаньол» – 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетик» – «Эспаньол» – 19 октября 2024 года

    В 10-м туре Ла Лиги встретятся «Атлетик» и «Эспаньол». Матч пройдет на стадионе «Сан Мамес Баррия». «Атлетик» занимает 6-е место с 14 очками, а «Эспаньол» находится на 14-й строчке с 10 очками. Ожидается напряженная игра, учитывая историю встреч команд и их текущее положение в таблице.

    Анализ команды «Атлетик»

    «Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде демонстрирует стабильную форму. Команда забивает в каждом из последних 7 матчей и занимает 6-е место с 14 очками после 9 туров. Лучший бомбардир – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 9 матчах. В последних пяти играх «Атлетик» забил 8 и пропустил 5 голов, показывая среднюю результативность 1.60 гола за матч, при этом пропуская в среднем 1.00 гола.

    Последние 5 матчей «Атлетика»:

    1. «Жирона» 2:1 «Атлетик»

    2. «Атлетик» 2:0 «АЗ Алкмар» (Лига Европы)

    3. «Атлетик» 1:1 «Севилья»

    4. «Рома» 1:1 «Атлетик» (Лига Европы)

    5. «Атлетик» 3:1 «Сельта»

    Анализ команды «Эспаньол»

    «Эспаньол», управляемый Луисом Мигелем Рамисом, имеет менее успешную статистику. Команда пропускает в каждом из последних 6 матчей и набрала всего 10 очков после 9 туров. В последних пяти играх «Эспаньол» забил 7 и пропустил 10 голов, что показывает слабую оборону (в среднем 2.00 гола за матч) и среднюю результативность 1.40 гола. Хави Пуадо является лучшим бомбардиром команды с 3 голами в 8 матчах.

    Последние 5 матчей «Эспаньола»:

    1. «Эспаньол» 2:1 «Мальорка»

    2. «Бетис» 1:0 «Эспаньол»

    3. «Эспаньол» 1:2 «Вильярреал»

    4. «Реал Мадрид» 4:1 «Эспаньол»

    5. «Эспаньол» 3:2 «Алавес»

    Личные встречи

    • 08.04.2023: «Эспаньол» 1:2 «Атлетик»

    • 18.01.2023: «Атлетик» 1:0 «Эспаньол» (Кубок)

    • 04.09.2022: «Атлетик» 0:1 «Эспаньол»

    • 07.02.2022: «Атлетик» 2:1 «Эспаньол»

    • 26.10.2021: «Эспаньол» 1:1 «Атлетик»

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Атлетика»: 1.75

    • Ничья: 3.60

    • Победа «Эспаньола»: 4.80

    Рекомендации для ставок

    1. Наиболее безопасная ставка: Победа «Атлетика» (1.75). Команда демонстрирует стабильную игру дома и имеет успешную историю встреч с «Эспаньолом».

    2. Умеренная ставка: Обе команды забьют (2.05). «Атлетик» и «Эспаньол» имеют свои сильные стороны в атаке, но и оборона у обеих команд допускает ошибки.

    3. Более рискованная ставка: Точный счет 2:1 в пользу «Атлетика» (8.50). Учитывая форму обеих команд и их результативность, этот исход наиболее вероятен.

    Рекомендация: Победа «Атлетика» с точным счетом 2:1 за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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