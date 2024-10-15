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    • Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания», 16 октября 2024 года, Кубок России

    Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания», 16 октября 2024 года, Кубок России

    16 октября на стадионе «Геолог» состоится матч Кубка России между «Тюменью» и «Аланией». Обе команды постараются показать лучший футбол, чтобы продвинуться дальше в турнире.

    «Тюмень»

    «Тюмень» выиграла последний матч в Кубке России против «Челябинска» со счeтом 2:0, но в последних пяти матчах команда демонстрирует нестабильные результаты. В этих играх было забито 5 голов, но пропущено 6. Наиболее ярко выражены проблемы в обороне, особенно в домашних матчах, где «Тюмень» не выигрывает уже 6 игр подряд. За последние три матча команда стабильно пропускает, что указывает на проблемы с защитной организацией. Тем не менее, «Тюмень» может предложить борьбу благодаря уверенной атаке, особенно на своeм поле.

    Последние матчи «Тюмени»:

    «Алания»

    «Алания» в последнем матче Кубка России одержала победу над «Амкалом» со счeтом 1:0. Команда стабильно выступает в защите, пропустив всего 2 гола в последних пяти матчах. В среднем «Алания» пропускает всего 0,40 гола за игру, что делает их сложным соперником для атакующей линии «Тюмени». Атака команды менее результативна, чем у «Тюмени», с 3 голами за последние 5 матчей, но «Алания» показывает стабильность и уверенность в игре. Также стоит отметить, что «Алания» забивала в трeх последних матчах против «Тюмени».

    Последние матчи «Алании»:

    Личные встречи

    • 21.07.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»

    • 18.03.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»

    • 10.09.2023: «Алания» 1:1 «Тюмень»

    «Алания» имеет преимущество в личных встречах, выиграв две из трeх последних игр. «Тюмень» не смогла добиться успеха в этих матчах, что указывает на определeнные сложности в игре против «Алании». Это может стать важным фактором в предстоящем поединке.

    Статистика

    «Тюмень»:

    • Забивает в среднем: 1,00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

    «Алания»:

    • Забивает в среднем: 0,60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0,40 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола

    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

    • 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»

    Учитывая текущую форму команд и результаты личных встреч, «Алания» выглядит фаворитом. Сильная оборона «Алании» и проблемы «Тюмени» в защите, особенно в домашних играх, создают предпосылки для минимальной победы гостей. «Тюмень» может оказать сопротивление, но маловероятно, что сможет добиться победы при текущей форме.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Алании» – коэффициент 2.30

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Алании» за коэффициент 2.30.

    Прогноз на точный счeт

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Алании».

    Рекомендация: 0:1 в пользу «Алании» за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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