16 октября на стадионе «Геолог» состоится матч Кубка России между «Тюменью» и «Аланией». Обе команды постараются показать лучший футбол, чтобы продвинуться дальше в турнире.
«Тюмень»
«Тюмень» выиграла последний матч в Кубке России против «Челябинска» со счeтом 2:0, но в последних пяти матчах команда демонстрирует нестабильные результаты. В этих играх было забито 5 голов, но пропущено 6. Наиболее ярко выражены проблемы в обороне, особенно в домашних матчах, где «Тюмень» не выигрывает уже 6 игр подряд. За последние три матча команда стабильно пропускает, что указывает на проблемы с защитной организацией. Тем не менее, «Тюмень» может предложить борьбу благодаря уверенной атаке, особенно на своeм поле.
Последние матчи «Тюмени»:
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«Урал» 1:0 «Тюмень»
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«Тюмень» 1:1 «КАМАЗ»
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«СКА Хабаровск» 2:1 «Тюмень»
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«Челябинск» 0:2 «Тюмень»
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«Тюмень» 1:2 «Родина»
«Алания»
«Алания» в последнем матче Кубка России одержала победу над «Амкалом» со счeтом 1:0. Команда стабильно выступает в защите, пропустив всего 2 гола в последних пяти матчах. В среднем «Алания» пропускает всего 0,40 гола за игру, что делает их сложным соперником для атакующей линии «Тюмени». Атака команды менее результативна, чем у «Тюмени», с 3 голами за последние 5 матчей, но «Алания» показывает стабильность и уверенность в игре. Также стоит отметить, что «Алания» забивала в трeх последних матчах против «Тюмени».
Последние матчи «Алании»:
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«Алания» 0:2 «Балтика»
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«Алания» 2:0 «Черноморец»
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«Амкал» 0:1 «Алания»
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«Нефтехимик» 0:0 «Алания»
Личные встречи
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21.07.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»
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18.03.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»
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10.09.2023: «Алания» 1:1 «Тюмень»
«Алания» имеет преимущество в личных встречах, выиграв две из трeх последних игр. «Тюмень» не смогла добиться успеха в этих матчах, что указывает на определeнные сложности в игре против «Алании». Это может стать важным фактором в предстоящем поединке.
Статистика
«Тюмень»:
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Забивает в среднем: 1,00 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 5 голов
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Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
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1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах
«Алания»:
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Забивает в среднем: 0,60 гола за матч
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Пропускает в среднем: 0,40 гола за матч
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Забито в последних 5 матчах: 3 гола
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Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
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2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»
Учитывая текущую форму команд и результаты личных встреч, «Алания» выглядит фаворитом. Сильная оборона «Алании» и проблемы «Тюмени» в защите, особенно в домашних играх, создают предпосылки для минимальной победы гостей. «Тюмень» может оказать сопротивление, но маловероятно, что сможет добиться победы при текущей форме.
Рекомендации для ставок:
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Победа «Алании» – коэффициент 2.30
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Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
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Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Алании» за коэффициент 2.30.
Прогноз на точный счeт
С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Алании».
Рекомендация: 0:1 в пользу «Алании» за 7.50.