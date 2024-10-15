16 октября на стадионе «Геолог» состоится матч Кубка России между «Тюменью» и «Аланией». Обе команды постараются показать лучший футбол, чтобы продвинуться дальше в турнире.

«Тюмень»

«Тюмень» выиграла последний матч в Кубке России против «Челябинска» со счeтом 2:0, но в последних пяти матчах команда демонстрирует нестабильные результаты. В этих играх было забито 5 голов, но пропущено 6. Наиболее ярко выражены проблемы в обороне, особенно в домашних матчах, где «Тюмень» не выигрывает уже 6 игр подряд. За последние три матча команда стабильно пропускает, что указывает на проблемы с защитной организацией. Тем не менее, «Тюмень» может предложить борьбу благодаря уверенной атаке, особенно на своeм поле.

Последние матчи «Тюмени»:

«Алания»

«Алания» в последнем матче Кубка России одержала победу над «Амкалом» со счeтом 1:0. Команда стабильно выступает в защите, пропустив всего 2 гола в последних пяти матчах. В среднем «Алания» пропускает всего 0,40 гола за игру, что делает их сложным соперником для атакующей линии «Тюмени». Атака команды менее результативна, чем у «Тюмени», с 3 голами за последние 5 матчей, но «Алания» показывает стабильность и уверенность в игре. Также стоит отметить, что «Алания» забивала в трeх последних матчах против «Тюмени».

Последние матчи «Алании»:

Личные встречи

21.07.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»

18.03.2024: «Тюмень» 0:1 «Алания»

10.09.2023: «Алания» 1:1 «Тюмень»

«Алания» имеет преимущество в личных встречах, выиграв две из трeх последних игр. «Тюмень» не смогла добиться успеха в этих матчах, что указывает на определeнные сложности в игре против «Алании». Это может стать важным фактором в предстоящем поединке.

Статистика

«Тюмень»:

Забивает в среднем: 1,00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1,20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 1 ничья, 3 поражения в последних 5 матчах

«Алания»:

Забивает в среднем: 0,60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0,40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

2 победы, 2 ничьи, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Тюмень» – «Алания»

Учитывая текущую форму команд и результаты личных встреч, «Алания» выглядит фаворитом. Сильная оборона «Алании» и проблемы «Тюмени» в защите, особенно в домашних играх, создают предпосылки для минимальной победы гостей. «Тюмень» может оказать сопротивление, но маловероятно, что сможет добиться победы при текущей форме.

Рекомендации для ставок:

Победа «Алании» – коэффициент 2.30

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Алании» за коэффициент 2.30.

Прогноз на точный счeт

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Алании».

Рекомендация: 0:1 в пользу «Алании» за 7.50.