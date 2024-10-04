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    Назначены судьи 11-го тура РПЛ

    РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 11-го тура РПЛ. Главным судьей встречи «Динамо» – ЦСКА будет Владислав Безбородов.

    Полный список приводится ниже.

    5 октября (суббота)

    «Акрон» – «Пари НН»: судья – Юрий Карпов, помощники судьи – Алексей Лунев, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Зенит» – «Оренбург»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Максим Ковалев; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Виктор Кулагин.

    «Спартак» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

    «Рубин» – «Ахмат»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Артур Фeдоров; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Сергей Карасeв; инспектор – Олег Соколов.

    6 октября (воскресенье)

    «Факел» – «Динамо» (Махачкала): судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Игорь Князев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Владимир Казьменко.

    «Локомотив» – «Крылья Советов»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Сергей Французов.

    «Краснодар» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Варанцо Петросян, Денис Петров; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Динамо» (Москва) – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Сергей Карасeв; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (4)
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    Янвapь 69
    1728038695
    Хряки уже купили очередной пенальти - 100%
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    fakeid
    1728043124
    кукуяновцы уже подсуетились
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