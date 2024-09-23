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    • КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес «Зенита», Соболева и «Спартака»

    КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес «Зенита», Соболева и «Спартака»

    Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания КДК.

    Среди прочего на нем рассмотрят использование кричалки «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Спартака» на матче с «Крыльями Советов» и скандирования в адрес нападающего Александра Соболева поклонниками петербуржцев во время встречи с «Рубином».

    Также сообщается об использовании оскорбительных кричалок болельщиками ЦСКА в адрес красно-белых на игре с «Краснодаром».

    «По чемпионату России. На матче «Зенит» – «Факел» главный тренер гостей Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью.

    «Рубин» – ЦСКА: систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова – седьмое нарушение в сезоне.

    «Ростов» – «Динамо» Мх: систематический выход Биджиева за пределы техзоны, второе нарушение в сезоне. «Ростов» – задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты.

    «Спартак» – «Динамо»: массовые скандирования болельщиками обеих команд ненормативной лексики, оскорбительных выражений. У тренера «Спартака» Сакича выход за пределы техзоны – второе нарушение в сезоне. На 75‑й минуте главный тренер «Динамо» Личка тоже вышел за пределы техзоны. «Динамо» задержало выход команды из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Также рассмотрим неправомерное поведение зрителя на трибуне А после окончания матча.

    В Кубке России рассмотрим бросание предметов на поле в матче «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала.

    «Зенит» – «Рубин»: использование пиротехники болельщиками «Зенита» перед началом матча, неправомерные действия болельщиков «Зенита», находившихся на ограждении трибуны на протяжении всего матча. Рассмотрим скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева.

    Рассмотрим пять предупреждений и удаление в составе «Пари НН» на игре с «Ахматом» – неподобающее поведение команды. На 74‑й минуте в матче появились посторонние лица.

    «Спартак» – «Крылья Советов»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита», а также ненормативную лексику.

    «Химки» – «Локомотив»: нарушение регламента проведения соревнований со стороны хозяев. 27 сотрудников не имели удостоверений контролера‑распорядителя, два сотрудника были несовершеннолетними. Рассмотрим это в качестве необеспечения безопасности на матче. Болельщики «Локомотива» и «Химок» скандировали ненормативную лексику, оскорбительные выражения.

    ЦСКА – «Краснодар»: скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака», – сказал Григорьянц.

    • Впервые упомянутую кричалку про «Зенит» использовали болельщики «Факела» в игре с петербуржцами 6 мая.
    • Впоследствии то же самое делали фанаты «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Краснодара», «Балтики» и ЦСКА.
    • Болельщики «Зенита» неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес нападающего команды Александра Соболева.
    • Петербургский клуб купил форварда у «Спартака» в конце августа за 10 миллионов евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2024 13:06
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    Комментарии (17)
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    рылы
    1727087128
    Играют ЦСКА и Краснодар - а скандируют про Спартаг. Любой спартач тут же хрюкнет, что это другое, и вся страна любит рылов, потому что они настолько народные, что даже на чужих матчах про них вспоминают. Да, хряки?)
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    Номэд
    1727087828
    После каждого тура штрафы летят за Сенит - позор российского футбола.
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    ivany4
    1727089859
    Нормально так КДК карманы разинул!! Можно и в отпуск на пару недель слетать пока сборная играет.))
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    NewLife
    1727091612
    Молчать на трибунах суки, а то всех повяжем(
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    Каратель помойников
    1727091879
    Короче кдк опять собирается озолотиться)
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    Каратель помойников
    1727091977
    Зибниту только за файеры штрафуют,опять пронос в пуканах освоили)))
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    The only one
    1727092193
    Короче в основном: выход за пределы клетки и маты.
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    ziborock
    1727102991
    Все болельщики скандируют про команды соперников и только в Зените про своего!)))
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    Айболид
    1727106008
    Чё это кони про великий клуп то так ? А ? Так зауважали "народную" команду , аж про "позор Зениту" забыли .))))))))
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    йяяхай пеллять!
    1727116007
    а про овцелюбителей можно кричать? )
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