КДК рассмотрит скандирование оскорблений в адрес «Зенита», Соболева и «Спартака»

Председатель Контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке ближайшего заседания КДК.

Среди прочего на нем рассмотрят использование кричалки «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Спартака» на матче с «Крыльями Советов» и скандирования в адрес нападающего Александра Соболева поклонниками петербуржцев во время встречи с «Рубином».

Также сообщается об использовании оскорбительных кричалок болельщиками ЦСКА в адрес красно-белых на игре с «Краснодаром».

«По чемпионату России. На матче «Зенит» – «Факел» главный тренер гостей Пятибратов не пришел на послематчевое флеш‑интервью.

«Рубин» – ЦСКА: систематический выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова – седьмое нарушение в сезоне.

«Ростов» – «Динамо» Мх: систематический выход Биджиева за пределы техзоны, второе нарушение в сезоне. «Ростов» – задержка выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма на три минуты.

«Спартак» – «Динамо»: массовые скандирования болельщиками обеих команд ненормативной лексики, оскорбительных выражений. У тренера «Спартака» Сакича выход за пределы техзоны – второе нарушение в сезоне. На 75‑й минуте главный тренер «Динамо» Личка тоже вышел за пределы техзоны. «Динамо» задержало выход команды из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. Также рассмотрим неправомерное поведение зрителя на трибуне А после окончания матча.

В Кубке России рассмотрим бросание предметов на поле в матче «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала.

«Зенит» – «Рубин»: использование пиротехники болельщиками «Зенита» перед началом матча, неправомерные действия болельщиков «Зенита», находившихся на ограждении трибуны на протяжении всего матча. Рассмотрим скандирования болельщиков «Зенита» в адрес Соболева.

Рассмотрим пять предупреждений и удаление в составе «Пари НН» на игре с «Ахматом» – неподобающее поведение команды. На 74‑й минуте в матче появились посторонние лица.

«Спартак» – «Крылья Советов»: болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес «Зенита», а также ненормативную лексику.

«Химки» – «Локомотив»: нарушение регламента проведения соревнований со стороны хозяев. 27 сотрудников не имели удостоверений контролера‑распорядителя, два сотрудника были несовершеннолетними. Рассмотрим это в качестве необеспечения безопасности на матче. Болельщики «Локомотива» и «Химок» скандировали ненормативную лексику, оскорбительные выражения.

ЦСКА – «Краснодар»: скандирование болельщиками ЦСКА оскорбительных выражений в адрес «Спартака», – сказал Григорьянц.