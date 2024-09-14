В 9-м туре Второй лиги России на стадионе «Авангард» встретятся «Велес» и лидер турнира «Челябинск». После 8 туров «Велес» находится на 4-м месте с 12 очками, тогда как «Челябинск» возглавляет таблицу с 18 очками. Обе команды играют на победу, однако «Велес» находится в небольшой кризисной полосе, не побеждая в 3 последних матчах. В то время как «Челябинск» демонстрирует стабильную игру и не проигрывает уже 15 матчей.
Анализ команды «Велес»
Под руководством Кирилла Альшевского, «Велес» показывает не лучшие результаты, особенно в обороне, пропуская в 9 последних матчах подряд. Команда не может выиграть в 3 последних играх, что вызывает опасения среди болельщиков. В атаке лучшим бомбардиром является Ярослав Ивакин, который забил 2 гола в 5 матчах. В среднем «Велес» забивает 0.60 гола за матч, что говорит о слабой атаке. Тем не менее, команда играет надежнее дома, не проигрывая в 5 из 7 последних домашних матчей.
Последние 5 матчей:
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«Велес» 1:1 «Волгарь»
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«Сибирь» 1:0 «Велес»
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«Велес» 0:1 «Кубань»
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«Велес» 0:2 «Амкал» (Кубок России)
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«Авангард Курск» 1:2 «Велес»
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 0.60 гола за матч
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Пропускает в среднем 1.20 гола за матч
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Пропускает в 9 последних матчах
Анализ команды «Челябинск»
Под руководством Романа Пилипчука, «Челябинск» показывает впечатляющие результаты, занимая 1-е место в таблице. Команда не проигрывает в 15 последних матчах, что делает их явными фаворитами встречи. Лучший бомбардир команды, Александр Носов, забил 3 мяча в 7 матчах. В обороне «Челябинск» действует уверенно, пропуская всего 0.60 гола за игру. Атака также стабильна, хотя команда забивает лишь по одному голу в среднем за матч.
Последние 5 матчей:
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«Сибирь» 2:2 «Челябинск»
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«Челябинск» 1:0 «Чертаново» (Кубок России)
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«Челябинск» 1:0 «Авангард Курск»
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«Ленинградец» 0:0 «Челябинск»
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«Иртыш» 1:1 «Челябинск» (Кубок России, победа по пенальти)
Ключевые показатели:
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Забивает в среднем 1.00 гола за матч
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Пропускает в среднем 0.60 гола за матч
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Не проигрывает в 15 последних матчах
Тактический разбор
«Велес» предпочитает играть от обороны, что становится очевидным при анализе последних игр. Команда делает ставку на быстрые контратаки и стандарты, однако их реализация страдает. Ярослав Ивакин играет ключевую роль в атаке, но без должной поддержки со стороны полузащиты «Велес» испытывает трудности в создании моментов.
«Челябинск» демонстрирует более сбалансированную игру, опираясь на стабильную оборону и контролируя мяч в середине поля. Команда Романа Пилипчука делает акцент на уверенные переходы в атаку через фланги и эффективную реализацию моментов. Александр Носов выступает основным завершителем атак.
Личные встречи
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26.05.2024 – «Велес» 0:1 «Челябинск»
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14.04.2024 – «Челябинск» 0:0 «Велес»
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17.02.2021 – «Велес» 0:2 «Челябинск»
История личных встреч говорит в пользу «Челябинска», который выигрывал дважды и сыграл один матч вничью.
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Велеса»: 3.10
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Ничья: 2.80
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Победа «Челябинска»: 2.20
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Ничья (2.80). Оба коллектива показывают неплохую игру в обороне, а «Велес» имеет шансы удержать соперника.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.75). С учетом текущей формы команд, игра может оказаться с малым количеством голов.
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Более рискованная ставка: Победа «Челябинска» (2.20). Лидер турнира имеет все шансы продолжить свою беспроигрышную серию, особенно с учетом слабости «Велеса» в атаке.
Рекомендация: Ничья за коэффициент 2.80.