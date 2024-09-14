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    • «Челси» лидирует по доходам и расходам в летнее трансферное окно

    «Челси» лидирует по доходам и расходам в летнее трансферное окно

    «Челси» был самым активным европейским клубом во время летнего ТО-2024.

    Лондонцы потратили на новичков 261 млн евро – больше всех в Европе. То же самое касается продаж – 206 млн евро.

    Топ-10 клубов Европы по расходам на трансферы в летнее окно-2024:

    1. «Челси» – 261 млн евро;
    2. «Брайтон» – 231 млн;
    3. «Манчестер Юнайтед» – 215 млн;
    4. «Атлетико» – 185 млн;
    5. «Астон Вилла» – 179 млн;
    6. «ПСЖ» – 170 млн;
    7. «Ювентус» – 165 млн;
    8. «Наполи» – 150 млн;
    9. «Тоттенхэм» – 145 млн;
    10. «Вест Хэм» – 144 млн.

    Топ-10 клубов Европы по доходам от трансферов в летнее окно-2024:

    1. «Челси» – 206 млн евро;
    2. «Астон Вилла» – 169 млн;
    3. «Манчестер Сити» – 164 млн;
    4. «Лидс» – 163 млн;
    5. «Бенфика» – 143 млн;
    6. «Ренн» – 135 млн;
    7. «Аталанта» – 115 млн;
    8. «Вулверхэмптон» – 113 млн;
    9. «Бернли» – 110 млн;
    10. «Ювентус» – 107 млн.

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    Источник: сайт УЕФА

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    14.09.2024 14:28
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    Комментарии (1)
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    BlackMurder
    1726325183
    Это кого Челси купило и Брайтон?)
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