«Челси» лидирует по доходам и расходам в летнее трансферное окно

«Челси» был самым активным европейским клубом во время летнего ТО-2024.
Лондонцы потратили на новичков 261 млн евро – больше всех в Европе. То же самое касается продаж – 206 млн евро.
Топ-10 клубов Европы по расходам на трансферы в летнее окно-2024:
- «Челси» – 261 млн евро;
- «Брайтон» – 231 млн;
- «Манчестер Юнайтед» – 215 млн;
- «Атлетико» – 185 млн;
- «Астон Вилла» – 179 млн;
- «ПСЖ» – 170 млн;
- «Ювентус» – 165 млн;
- «Наполи» – 150 млн;
- «Тоттенхэм» – 145 млн;
- «Вест Хэм» – 144 млн.
Топ-10 клубов Европы по доходам от трансферов в летнее окно-2024:
- «Челси» – 206 млн евро;
- «Астон Вилла» – 169 млн;
- «Манчестер Сити» – 164 млн;
- «Лидс» – 163 млн;
- «Бенфика» – 143 млн;
- «Ренн» – 135 млн;
- «Аталанта» – 115 млн;
- «Вулверхэмптон» – 113 млн;
- «Бернли» – 110 млн;
- «Ювентус» – 107 млн.
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