«Челси» лидирует по доходам и расходам в летнее трансферное окно

«Челси» был самым активным европейским клубом во время летнего ТО-2024.

Лондонцы потратили на новичков 261 млн евро – больше всех в Европе. То же самое касается продаж – 206 млн евро.

Топ-10 клубов Европы по расходам на трансферы в летнее окно-2024:

Топ-10 клубов Европы по доходам от трансферов в летнее окно-2024:

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