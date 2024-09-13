«Хоффенхайм» – «Байер»: прогноз на матч 3-го тура чемпионата Германии – 14 сентября 2024

Матч между «Хоффенхаймом» и «Байером» в рамках 3-го тура чемпионата Германии станет интересным противостоянием двух команд, находящихся в поиске стабильных результатов. «ПреЗеро Арена» будет местом встречи, где «Хоффенхайм» постарается восстановить позиции, а «Байер» попытается закрепить успех последних матчей.

«Хоффенхайм»

Под руководством Пеллегрино Матараццо, «Хоффенхайм» демонстрирует нестабильные результаты, набрав 3 очка после двух туров. Команда забивает регулярно, но серьезные проблемы в обороне делают еe уязвимой: 10 пропущенных голов в последних 5 матчах.

Последние 5 матчей: 3 победы, 2 поражения

Среднее количество забитых голов за матч: 1.8

Среднее количество пропущенных голов за матч: 2

Последние матчи:

Айнтрахт 3:1 «Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» 3:2 «Хольштайн

«Байер»

Команда Хаби Алонсо набрала 3 очка в первых двух турах, показывая хорошую игру в атаке, но также испытывает трудности в защите. «Байер» пропустил 8 голов в последних 5 играх, что может стать решающим фактором в этой встрече.

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 поражение

Среднее количество забитых голов за матч: 1.8

Среднее количество пропущенных голов за матч: 1.6

Последние матчи:

Личные встречи:

«Байер» 2:1 «Хоффенхайм» (30.03.2024)

«Хоффенхайм» 2:3 «Байер» (04.11.2023)

«Хоффенхайм» 1:3 «Байер» (11.02.2023)

«Байер» 0:3 «Хоффенхайм» (20.08.2022)

«Хоффенхайм» 2:4 «Байер» (07.05.2022)

Исторически «Байер» имеет преимущество в очных встречах, выиграв 4 из последних 5 матчей. Это дает «Байеру» психологическое преимущество, однако слабая игра в обороне может сыграть против них в этом матче.

Прогноз и рекомендации для ставок

Ожидается, что обе команды продемонстрируют атакующую игру с множеством моментов. Учитывая текущую форму обеих сторон и их статистику, матч может быть результативным.

Рекомендация: Обе забьют за коэффициент 1.75.