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  • «Хоффенхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Хоффенхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 15:20
Хоффенхайм
14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Байер
37' М. Бериша
17' М. Терье 30' В. Бонифаци 72' Ф. Вирц (П) 75' В. Бонифаци
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
(К) ВР
21
Тим Дрекслер
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
18
Антон Сташ
ОП
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
20
Мергим Бериша
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
23
Нейтан Телла
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
7
Умут Тохумджу
ЦП
34
Том Бишоф
АП
9
Харис Табакович
ЦФ
9
Макс Мерстедт
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Бауманн
21
Дрекслер
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
18
Гайгер
30
Бюлтер
27
Крамарич
20
Бериша
4-1-1-3-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
23
Телла
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Прасс
15
Жандре
15
Жандре
22
Прасс
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
21
Дрекслер
34
Бишоф
34
Бишоф
21
Дрекслер
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
5
Хинкапе
20
Мукиэле
20
Мукиэле
5
Хинкапе
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
12
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
407
630
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.88
3.64

Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Байера», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм»«Байер»

«Хоффенхайм» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Хоффенхайм
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