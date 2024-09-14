14.09.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3-2-2-1-2
1
Бауманн
21
Дрекслер
25
Акпогума
3
Кадержабек
18
Сташ
27
Гриллич
22
Прасс
18
Гайгер
30
Бюлтер
27
Крамарич
20
Бериша
4-1-1-3-1
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
8
Андрих
23
Телла
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
22
Прасс
15
Жандре
15
Жандре
22
Прасс
27
Крамарич
7
Тохумджу
7
Тохумджу
27
Крамарич
21
Дрекслер
34
Бишоф
34
Бишоф
21
Дрекслер
20
Бериша
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
20
Бериша
30
Бюлтер
9
Мерстедт
9
Мерстедт
30
Бюлтер
5
Хинкапе
20
Мукиэле
20
Мукиэле
5
Хинкапе
23
Телла
30
Фримпонг
30
Фримпонг
23
Телла
8
Андрих
24
Гарсия
24
Гарсия
8
Андрих
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
11
Терье
21
Адли
21
Адли
11
Терье
Остались в запасе
Хоффенхайм
Байер
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
9
Харис Табакович
ЦФ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Хоффенхайм - Байер
3
2
Всего ударов по воротам
15
20
Удары в створ
5
8
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
12
Нарушения
9
10
Офсайды
2
1
Количество передач
407
630
Сейвы
3
4
Точность передач %
84
91
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
9
14
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.88
3.64
Смотреть прямую трансляцию матча «Хоффенхайм» против «Байера», 3-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»