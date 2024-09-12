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    Названы судьи на матчи 8-го тура РПЛ

    РФС объявил о назначении арбитров и инспекторов на матчи 8-го тура РПЛ. Главным судьей встречи ЦСКА – «Зенит» будет Алексей Сухой.

    13 сентября (пятница)

    «Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владислав Безбородов, помощники судьи – Егор Болховитин, Александр Богданов; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Французов.

    14 августа (суббота)

    «Оренбург» – «Локомотив»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Михаил Иванов; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артур Фeдоров АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Мартынов.

    «Факел» – «Пари НН»: судья – Артeм Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Максим Ковалев; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Алексей Амелин; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

    ЦСКА – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Андрей Образко, Рустам Мухтаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Вячеслав Харламов.

    «Краснодар» – «Ростов»: судья – Василий Казарцев, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Александр Колобаев.

    15 сентября (воскресенье)

    «Динамо» Москва – «Ахмат»: судья – Артeм Чистяков, помощники судьи – Варанцо Петросян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Владимир Москалeв; АВАР – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Мацюра.

    «Акрон» – «Химки»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Кирилл Большаков, Сергей Каруненко; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Владимир Казьменко.

    «Динамо» Махачкала – «Спартак»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Олег Соколов.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    12.09.2024 15:29
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    Комментарии (9)
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    NewLife
    1726145323
    А где же мой любимый карась ?)
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    Freyd
    1726146734
    А кто видел рекламу на газпромТВ где в матче цска-зенит,где цска головой коня представлена,ну а почему питерские представлены львами а не помойкой,на крайняк бом жом?:-))(уже питерских тут спасают от названием бо м жи)
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    WE ARE FOR PETER
    1726151709
    Позорный Спартак снова своего судью протащил?! Когда же эту лавочку прикроют и расформируют Спартак за его подлые дела делишки!
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    Ziklop
    1726162761
    Карасёва куда дели?
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