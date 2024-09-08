Лига наций. Вышедший на замену Роналду принес победу Португалии, Испания в меньшинстве разгромила Швейцарию, Хорватия выиграла благодаря голу Модрича

Завершились еще несколько матчей 2-го тура Лиги наций.

Выиграть удалось сборным Испании, Португалии и Хорватии.

Хорватам и португальцам победы принесли ветераны Лука Модрич и Криштиану Роналду. Для форварда «Аль-Насра» это 901-й гол в карьере.

Лига наций. Групповой этап. 2-й тур

Хорватия – Польша – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Модрич, 52.

Португалия – Шотландия – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Мактоминей, 7; 1:1 – Фернандеш, 54; 2:1 – Роналду, 88.

Швейцария – Испания – 1:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Хоселу, 4; 0:2 – Руис, 13; 1:2 – Амдуни, 41; 1:3 – Руис, 77; 1:4 – Торрес, 80.

Удаление: нет – Ле Норман, 20.

Результаты Лиги наций

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