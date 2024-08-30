Роналду рассказал, что не боится совершать ошибки

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что никогда не уклоняется от ответственности.

«Я никогда не буду уклоняться [от ответственности], и я был таким еще с юности. Я не трус. Я понимаю, что некоторые не хотят бить пенальти, потому что не чувствуют уверенности, и это нормально. Я уважаю это, но Криштиану никогда так не поступит. Никогда. Даже если я промахнусь с первой попытки, я буду бить в следующий раз. Если потерплю неудачу – пробью в третий раз.

Я не боюсь. Но люди всегда склонны преувеличивать негативные моменты. Если вы спросите меня – я хочу забивать, но что, если в каком-то матче этого не случится? Мне надо заплакать? Фанаты меня любят, и в этом моя мотивация продолжать играть. Никто не отнимет у меня этого», – сказал Роналду в разговоре с Рио Фердинандом.