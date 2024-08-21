«Милан» хочет приобрести 19-летнего хавбека «Аякса»

«Милан» согласовал условия контракта с полузащитником «Аякса» Силвано Фосом. По данным журналиста Фабрицио Романо, «россонери» заключат с 19-летним опорником долгосрочное соглашение.
Клубам еще предстоит договориться о сумме трансфера.
- Контракт Фоса с «Аяксом» рассчитан до 2028 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.
- Всего Фос провел 17 матчей за основной состав «Аякса», а большую часть времени выступает за молодежную команду.
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X