«Милан» хочет приобрести 19-летнего хавбека «Аякса»

«Милан» согласовал условия контракта с полузащитником «Аякса» Силвано Фосом. По данным журналиста Фабрицио Романо, «россонери» заключат с 19-летним опорником долгосрочное соглашение.

Клубам еще предстоит договориться о сумме трансфера.