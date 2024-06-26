«Милан» заинтересован в трансфере Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку может перейти в «Милан».
По сведениям СМИ, боссы «Милана» хотели бы видеть в своей команде форварда сборной Бельгии. Миланцы уже провели встречу с «Челси», где обсуждались условия возможного трансфера.
Теперь представители итальянского клуба планируют встречу с агентами Лукаку, чтобы согласовать условия личного контракта.
«Наполи» также заинтересован в Ромелу, но неаполитанцам необходимо продать Виктора Осимхена.
- Ромелу Лукаку в минувшем сезоне защищал цвета «Ромы». В майке столичного коллектива бельгиец провел 47 поединков, в которых сумел забить 21 гол и оформить 5 голевых пасов.
- В данный момент Лукаку вместе со своей сборной принимает участие на Евро-2024.
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио