«Милан» заинтересован в трансфере Лукаку

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку может перейти в «Милан».

По сведениям СМИ, боссы «Милана» хотели бы видеть в своей команде форварда сборной Бельгии. Миланцы уже провели встречу с «Челси», где обсуждались условия возможного трансфера.

Теперь представители итальянского клуба планируют встречу с агентами Лукаку, чтобы согласовать условия личного контракта.

«Наполи» также заинтересован в Ромелу, но неаполитанцам необходимо продать Виктора Осимхена.