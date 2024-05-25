В субботу, 25 мая, «Лион» в финале Кубка Франции сыграет с «ПСЖ». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

Команда Пьера Сажа в последних пяти играх выиграла четыре встречи и потерпела одно поражение – аккурат от «ПСЖ». Команда наколотила 11 голов и пропустила 10 мячей. В предыдущем матче «Лион» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1.

«ПСЖ»

Парижане выиграли два из пяти последних матчей. В трех поединках «ПСЖ» потерпел поражение. Чемпион Франции забил пять голов и пропустил шесть мячей. В предыдущей встрече столичный клуб обыграл «Метц» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Лион» – «ПСЖ»

Две последние очные встречи закончились со счетом 4:1 в пользу парижан, еще в одной игре победил «Лион» (1:0). В предстоящем поединке, впрочем, поставим на победу столичного клуба, несмотря на неплохую игровую форму «Лиона». Новоявленный чемпион Франции наверняка сделает все, чтобы пополнить копилку своих трофеев. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.60).