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    «Лион» – «ПСЖ»: прогноз на матч финала Кубка Франции, 25 мая

    В субботу, 25 мая, «Лион» в финале Кубка Франции сыграет с «ПСЖ». Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Лион»

    Команда Пьера Сажа в последних пяти играх выиграла четыре встречи и потерпела одно поражение – аккурат от «ПСЖ». Команда наколотила 11 голов и пропустила 10 мячей. В предыдущем матче «Лион» обыграл «Страсбур» со счетом 2:1.

    «ПСЖ»

    Парижане выиграли два из пяти последних матчей. В трех поединках «ПСЖ» потерпел поражение. Чемпион Франции забил пять голов и пропустил шесть мячей. В предыдущей встрече столичный клуб обыграл «Метц» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Лион» – «ПСЖ»

    Две последние очные встречи закончились со счетом 4:1 в пользу парижан, еще в одной игре победил «Лион» (1:0). В предстоящем поединке, впрочем, поставим на победу столичного клуба, несмотря на неплохую игровую форму «Лиона». Новоявленный чемпион Франции наверняка сделает все, чтобы пополнить копилку своих трофеев. Наш прогноз – победа «ПСЖ» (1.60).

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    Источник: «Бомбардир»

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