«Брест» впервые в истории вышел в ЛЧ, «Лион» попал в еврокубки после провального старта сезона

«Брест» разгромил «Тулузу» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Франции, что позволило команде набрать 61 очко, подняться на 3-е место и впервые в истории квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команда стартует сразу с лигового этапа. «Брест» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

«Лилль» в последнем туре сыграл вничью с «Ниццей» (2:2) и опустился на 4-ю позицию с 59 очками. Клуб также сыграет в Лиге чемпионов, но начнет выступления с третьего квалификацонного раунда.

«Лион» в заключительном туре обыграл «Страсбур» (2:1) и с 53 очками закончил чемпионат на 6-й позиции. По ходу сезона лионцы опускались на последнее место в Лиге 1. Они получили право выступить в лиговом этапе Лиги Европы-2024/25.

«Ланс» пропустил «Лион» вперед после ничьей с «Монпелье» (2:2). Команда закончила чемпионат Франции на 7-й позиции и попала в раунд плей-офф Лиги конференций. «Марсель» с 50 очками занял 8-е место и не выступит в еврокубках.