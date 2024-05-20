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    • «Брест» впервые в истории вышел в ЛЧ, «Лион» попал в еврокубки после провального старта сезона

    «Брест» впервые в истории вышел в ЛЧ, «Лион» попал в еврокубки после провального старта сезона

    «Брест» разгромил «Тулузу» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Франции, что позволило команде набрать 61 очко, подняться на 3-е место и впервые в истории квалифицироваться в Лигу чемпионов. Команда стартует сразу с лигового этапа. «Брест» впервые в своей истории сыграет в еврокубках.

    «Лилль» в последнем туре сыграл вничью с «Ниццей» (2:2) и опустился на 4-ю позицию с 59 очками. Клуб также сыграет в Лиге чемпионов, но начнет выступления с третьего квалификацонного раунда.

    «Лион» в заключительном туре обыграл «Страсбур» (2:1) и с 53 очками закончил чемпионат на 6-й позиции. По ходу сезона лионцы опускались на последнее место в Лиге 1. Они получили право выступить в лиговом этапе Лиги Европы-2024/25.

    «Ланс» пропустил «Лион» вперед после ничьей с «Монпелье» (2:2). Команда закончила чемпионат Франции на 7-й позиции и попала в раунд плей-офф Лиги конференций. «Марсель» с 50 очками занял 8-е место и не выступит в еврокубках.

    • Напрямую в лиговый этап ЛЧ от Франции также квалифцировались «ПСЖ» и «Монако», а «Ницца», ставшая 5-й, сыграет в основном этапе ЛЕ.
    • «Лион» сыграет с «ПСЖ» в финале Кубка Франции 25 мая.

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    Источник: «Бомбардир»

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