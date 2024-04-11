В 1/4 финала Лиги Европы, 11 апреля 2024 года, в 22:00 по местному времени, состоится матч между «Ливерпулем» и «Аталантой».

«Ливерпуль»

В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, сыграла вничью в одной и потерпела поражение один раз. «Ливерпуль» забил 16 голов и пропустил четыре мяча. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Манчестером Юнайтед» (2:2).

«Аталанта»

В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, один раз сыграла вничью и потерпела поражение два раза. «Аталанта» забила восемь голов и пропустила шесть мяча. В предыдущем матче команда проиграла «Кальяри» (1:2).

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Аталанта»

История противостояния команд насчитывает только два матча, в одном из них «Ливерпуль» обыграл бергамасков со счетом 5:0, в ответной встрече итальянцы выиграли англичан со счетом 2:0. Обе встречи проходили в Лиге чемпионов. В нынешнем поединке «Ливерпуль» – фаворит, на него и поставим (1.36).