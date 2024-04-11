Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Ливерпуль» – «Аталанта»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    «Ливерпуль» – «Аталанта»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    В 1/4 финала Лиги Европы, 11 апреля 2024 года, в 22:00 по местному времени, состоится матч между «Ливерпулем» и «Аталантой».

    «Ливерпуль»

    В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, сыграла вничью в одной и потерпела поражение один раз. «Ливерпуль» забил 16 голов и пропустил четыре мяча. В предыдущем матче команда сыграла вничью с «Манчестером Юнайтед» (2:2).

    «Аталанта»

    В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, один раз сыграла вничью и потерпела поражение два раза. «Аталанта» забила восемь голов и пропустила шесть мяча. В предыдущем матче команда проиграла «Кальяри» (1:2).

    Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Аталанта»

    История противостояния команд насчитывает только два матча, в одном из них «Ливерпуль» обыграл бергамасков со счетом 5:0, в ответной встрече итальянцы выиграли англичан со счетом 2:0. Обе встречи проходили в Лиге чемпионов. В нынешнем поединке «Ливерпуль» – фаворит, на него и поставим (1.36).

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+