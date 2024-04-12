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    • Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» в Лиге Европы после разгрома от «Аталанты»

    Клопп высказался о шансах «Ливерпуля» в Лиге Европы после разгрома от «Аталанты»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой» (0:3) считает, что говорить о проходе итальянской комады в следующий раунд можно будет только после ответной встречи.

    «У Дарвина Нуньеса был хороший момент, но с этого момента игра стала по-настоящему плохой, и сказать что-то положительное нельзя.

    Мне не понравилось наше тактическое расположение при владении мячом. Мы отдали им мяч, а затем все бросились за другим игроком. Забили гол из офсайда, но это была плохая игра с нашей стороны. «Аталанта» провела хороший матч, забила три гола и заслужила победу.

    Я пересмотрю этот матч в понедельник. Я уже знаю, что если мы будем действовать лучше в паре ситуаций, то станем играть лучше. Сможем ли мы вернуться в игру? Да, если сыграем хорошо, это возможно. Сможем ли мы выиграть со счетом 3:0? Я понятия не имею. Но сейчас мы чувствуем себя очень плохо, и это важно.

    Это было плохое выступление. Вот почему мы проиграли. В такие моменты всегда кажется, что соперник уже прошел дальше, но пока мы не проведем ответный матч, это не так.

    С нами такое случалось нечасто. Сейчас мы испытываем неприятные чувства. Ребята, наверное, приедут домой и будут плохо спать. Но мы должны готовиться к игре с «Кристал Пэлас».

    Многие игроки выглядели одинокими во многих моментах. Это было очень плохо. В концовке у нас были самые серьезные моменты, но мы ими не воспользовались.

    Я знаю, что ребята могут играть лучше, но они этого не сделали, и мы должны продемонстрировать реакцию в воскресенье. Я уверен, что они это сделают», – сказал Клопп.

    • 14 апреля «Ливерпуль» сыграет дома с «Кристал Пэлас» в АПЛ.
    • Ответный матч с «Аталантой» в Бергамо «красные» проведут 18 апреля.

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    Источник: BBC

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    12.04.2024 08:17
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    Комментарии (2)
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    WE ARE FOR PETER
    1712906201
    Ливерпуль забивная команда и поэтому все может быть
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    DOCTOR PENALTY
    1712911975
    Я так и не понял с кем играла вчера Аталанта, но только это был не Ливерпуль. (((
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