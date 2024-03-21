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    • Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024

    Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024

    Прошла жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024.

    У мужчин в соревновании примут 16 команд.

    Группа A. Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф (4-я команда Азии против Гвинеи), Новая Зеландия.

    Группа B. Аргентина, Марокко, 3-я команда Азии, Украина.

    Группа C. 2-я команда Азии, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

    Группа D. 1-я команда Азии, Парагвай, Мали, Израиль.

    Отборочный турнир для команд Азии пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая.

    Межконтинентальный плей-офф будет состоять из одного матча, который состоится во Франции.

    У женщин в соревновании примут участие 12 команд.

    Группа A. Франция, Колумбия, Канада, Новая Зеландия.

    Группа B. США, 2-я команда Африки, Германия, Австралия.

    Группа C. Испания, Япония, 1-я команда Африки, Бразилия.

    Отборочный турнир для команд Африки пройдет с 1 по 9 апреля.

    Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 по 9 августа у мужчин и с 25 июля по 10 августа у женщин.

    Помимо столицы Олимпийских игр – Парижа (стадион «Парк де Пренс»), матчи турнира также примут Марсель, Десин-Шарпье (пригород Лиона), Бордо, Нант, Ницца и Сент-Этьен.

    • Сборные России никогда не участвовали в футбольном турнире Олимпийских игр.
    • Сборная СССР дважды выигрывали олимпийские турниры – в 1956 и 1988 годах.

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    Источник: официальный сайт ФИФА

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