Состоялась жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024

Прошла жеребьевка футбольного турнира Олимпийских игр-2024.

У мужчин в соревновании примут 16 команд.

Группа A. Франция, США, победитель межконтинентального плей-офф (4-я команда Азии против Гвинеи), Новая Зеландия.

Группа B. Аргентина, Марокко, 3-я команда Азии, Украина.

Группа C. 2-я команда Азии, Испания, Египет, Доминиканская Республика.

Группа D. 1-я команда Азии, Парагвай, Мали, Израиль.

Отборочный турнир для команд Азии пройдет в Катаре с 15 апреля по 3 мая.

Межконтинентальный плей-офф будет состоять из одного матча, который состоится во Франции.

У женщин в соревновании примут участие 12 команд.

Группа A. Франция, Колумбия, Канада, Новая Зеландия.

Группа B. США, 2-я команда Африки, Германия, Австралия.

Группа C. Испания, Япония, 1-я команда Африки, Бразилия.

Отборочный турнир для команд Африки пройдет с 1 по 9 апреля.

Олимпийский футбольный турнир пройдет с 24 по 9 августа у мужчин и с 25 июля по 10 августа у женщин.

Помимо столицы Олимпийских игр – Парижа (стадион «Парк де Пренс»), матчи турнира также примут Марсель, Десин-Шарпье (пригород Лиона), Бордо, Нант, Ницца и Сент-Этьен.