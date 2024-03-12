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    Кудряшов объяснил, почему не хочет тренировать

    Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов не рассматривает вариант с началом тренерской карьеры.

    – Тренировать после завершения карьеры не хочу.

    – Ваше будущее совсем с футболом не связано?

    – А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?

    – То есть вы из-за футбола полысели?

    – Конечно. Это же стресс.

    – А чем тогда будете заниматься?

    – Узнаете. Зачем мне говорить?

    – Планы грандиозные?

    – Я надеюсь на это. Но сейчас – учеба.

    – На кого учитесь?

    – Я вам ничего не скажу (смеется). Это моя личная жизнь, не хочу раскрывать.

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    Источник: Sport24

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