Кудряшов объяснил, почему не хочет тренировать

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов не рассматривает вариант с началом тренерской карьеры.

– Тренировать после завершения карьеры не хочу.

– Ваше будущее совсем с футболом не связано?

– А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?

– То есть вы из-за футбола полысели?

– Конечно. Это же стресс.

– А чем тогда будете заниматься?

– Узнаете. Зачем мне говорить?

– Планы грандиозные?

– Я надеюсь на это. Но сейчас – учеба.

– На кого учитесь?

– Я вам ничего не скажу (смеется). Это моя личная жизнь, не хочу раскрывать.