Кудряшов объяснил, почему не хочет тренировать

Бывший защитник сборной России Федор Кудряшов не рассматривает вариант с началом тренерской карьеры.
– Тренировать после завершения карьеры не хочу.
– Ваше будущее совсем с футболом не связано?
– А зачем? У меня с головы уже выпали волосы. Вы хотите, чтобы у меня борода, брови и ресницы тоже без волос остались?
– То есть вы из-за футбола полысели?
– Конечно. Это же стресс.
– А чем тогда будете заниматься?
– Узнаете. Зачем мне говорить?
– Планы грандиозные?
– Я надеюсь на это. Но сейчас – учеба.
– На кого учитесь?
– Я вам ничего не скажу (смеется). Это моя личная жизнь, не хочу раскрывать.
- Кудряшов выступал на клубном уровне за «Сибиряк», «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Ахмат», «Ростов», «Рубин», «Истанбул Башакшехир», «Сочи», «Антальяспор» и «Факел».
- Он провел 48 матчей за сборную России, поиграв с ней на Кубке конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.
- Футболист закончил карьеру 8 февраля.