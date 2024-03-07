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    • Лига Европы. «Ливерпуль» и «Рома» разгромили соперников, «Карабах» упустил 2:0 в матче с «Байером» (2:2)

    Лига Европы. «Ливерпуль» и «Рома» разгромили соперников, «Карабах» упустил 2:0 в матче с «Байером» (2:2)

    «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы разгромил на выезде «Спарту». Дубль у Дарвина Нуньеса.

    В другой встрече «Карабах» вел 2:0, но не смог удержать победу над лидером Бундеслиги «Байером».

    Лига Европы. 1/8 финала. Первые матчи

    Спарта (Чехия) – Ливерпуль (Англия) – 1:5 (0:3) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мак Аллистер, 6 (с пенальти); 0:2 – Нуньес, 25; 0:3 – Нуньес, 45+3; 1:3 – Брэдли, 46 (в свои ворота); 1:4 – Диас, 53; 1:5 – Собослаи, 90+4.

    Карабах (Азербайджан) – Байер (Германия) – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бензия, 26; 2:0 – Жуниньо, 45+2; 2:1 – Вирц, 70; 2:2 – Шик, 90+2.

    Рома (Италия) – Брайтон (Англия) – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 13; 2:0 – Лукаку, 43; 3:0 – Манчини, 64; 4:0 – Кристанте, 68.

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.03.2024 22:42
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    Комментарии (3)
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    FRZZ
    1709842453
    До 70 минуты Карабах выигрывал со счетом 2:0, жал, что не смог удержать победный счет.
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    ЗаЖиМ
    1709845041
    Байер доказал класс, а то Азерам везло чего-то
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