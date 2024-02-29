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  • Дешам высказался о четырехлетней дисквалификации Погба за допинг

Дешам высказался о четырехлетней дисквалификации Погба за допинг

29 февраля 2024, 21:09
1

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость об отстранении Поля Погба от футбола на четыре года.

  • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.
  • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
  • «Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

«Не могу себе представить, что Поль намеренно принимал допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения.

Его ситуация печалит меня, и я всем сердцем надеюсь, что ее можно разрешить. Во всяком случае, я хочу в это верить.

Есть факты и то, что показывают две взятые пробы. Наличие гормона не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит еще одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещенные препараты сознательно», – сказал Дешам.

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Источник: L’Equipe
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Ювентус Франция Погба Поль Дешам Дидье
Комментарии (1)
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portero
1709234354
В Испании черныши торговлей занимаются (со слов полицейских), Франция соседка, думаю там тоже мафия чернышей на первом месте....
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