Дешам высказался о четырехлетней дисквалификации Погба за допинг

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на новость об отстранении Поля Погба от футбола на четыре года.

У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча с «Удинезе» (3:0) в августе.

Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

«Ювентус» собирается расторгнуть контракт с Погба.

«Не могу себе представить, что Поль намеренно принимал допинг. Я, конечно же, не могу оставаться равнодушным к его горю, учитывая его достижения в сборной и наши взаимоотношения.

Его ситуация печалит меня, и я всем сердцем надеюсь, что ее можно разрешить. Во всяком случае, я хочу в это верить.

Есть факты и то, что показывают две взятые пробы. Наличие гормона не вызывает сомнений. Проблема есть, и Полю предстоит еще одна битва, чтобы защитить себя в CAS и убедить судей в том, что он не принимал запрещенные препараты сознательно», – сказал Дешам.