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  • РФС подтвердил назначение Карасева на матч «Зенит» – «Спартак»

РФС подтвердил назначение Карасева на матч «Зенит» – «Спартак»

29 февраля 2024, 12:45
3

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ. Как сообщалось ранее, главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» будет Сергей Карасев.

1 марта (пятница)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.

  • Ранее РФС заявил, что судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.
  • Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Рубин Крылья Советов Ахмат Урал Оренбург Нижний Новгород Ростов Балтика Сочи Факел Карасев Сергей Сухой Алексей Иванов Cергей Кукуляк Евгений Чистяков Артем Шафеев Рафаэль
Комментарии (3)
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...уефан
1709205519
...ну, вот и судьи с прокурором на месте, и защита где-то тут. Приступим к слушанию дела)...
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Азбука
1709205769
У Зенита будут свои болельщики на стадионе, а Спартак прибудет со своим московским судьёй. Так сказать, для уравнения шансов))
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andr45
1709207561
«Карасев неплохо судит. Может напортачить. За очень хорошие деньги. Но так, что особо не подкопаешься. Все от квалификации зависит! Умный так прибьет, что и карман будет полный, и никто претензий не предъявит.» СЭ19.05.2023 ДИНАМО — ЗЕНИТ «На 49-й минуте Карасёв должен был удалять Оздоева. «Зенит» должен был остаться вдесятером. Оздоев прямой ногой попал в ногу Скопинцева, а Карасёв просто продолжил игру» ЛОКОМОТИВ - СПАРТАК 1 : 0 ЭСК принял решение, что решала КАРАСЕВ «ОШИБОЧНО» не удалил с поля Бека-Бека на 23 минуте. ЦСКА — СПАРТАК 2 : 2 На 61-й минуте КАРАСЕВ не вынес предупреждение Виллиану Роше. Для защитника красно-синих оно стало
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