РФС подтвердил назначение Карасева на матч «Зенит» – «Спартак»

РФС опубликовал список арбитров и инспекторов на матчи 19-го тура РПЛ. Как сообщалось ранее, главным судьей матча «Зенит» – «Спартак» будет Сергей Карасев.

1 марта (пятница)

«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

2 марта (суббота)

ЦСКА – «Оренбург»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунeв, Роман Усачев; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Владимир Москалeв; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Рубин»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Мартынов.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Артeм Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Артeм Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Сергей Мацюра.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

3 марта (воскресенье)

«Пари НН» – «Факел»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Андрей Бутенко.

«Динамо» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Балтика» – «Сочи»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Сергей Чебан; инспектор – Вячеслав Харламов.