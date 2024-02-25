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    • «Милан» – «Аталанта»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    «Милан» – «Аталанта»: прогноз на матч 26 тура Серии А, 25 февраля

    В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А сыграют «Милан» и «Аталанта». Матч пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).

    «Милан»

    Команда Стефано Пиоли занимает 3-е место в чемпионате, набрав 52 очка. Миланцы добыли 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей 49:31.

    Последние результаты «Милана» в Серии А:

    «Аталанта»

    «Аталанта» набрала 45 очков в 24 играх и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 47:23.

    Предыдущие результаты «Аталанты» в Серии А:

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

    • 10.12.23 «Аталанта» – «Милан» – 3:2;
    • 27.02.23 «Милан» – «Аталанта» – 2:0;
    • 22.08.22 «Аталанта» – «Милан» – 1:1;
    • 16.05.22 «Милан» – «Аталанта» – 2:0;
    • 04.10.21 «Аталанта» – «Милан» – 2:3.

    Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»

    Уставший после ЛЕ «Милан» принимает «Аталанту», выигравшую 5 последних матчей в Серии А. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.60.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.02.2024 10:57
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