В воскресенье, 25 февраля, в 26-м туре Серии А сыграют «Милан» и «Аталанта». Матч пройдет в Милане, начало – в 22:45 (мск).
«Милан»
Команда Стефано Пиоли занимает 3-е место в чемпионате, набрав 52 очка. Миланцы добыли 16 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей 49:31.
Последние результаты «Милана» в Серии А:
- 18.02.24 «Монца» – «Милан» – 4:2;
- 11.02.24 «Милан» – «Наполи» – 1:0;
- 03.02.24 «Фрозиноне» – «Милан» – 2:3.
«Аталанта»
«Аталанта» набрала 45 очков в 24 играх и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 47:23.
Предыдущие результаты «Аталанты» в Серии А:
- 17.02.24 «Аталанта» – «Сассуоло» – 3:0;
- 11.02.24 «Дженоа» – «Аталанта» – 1:4;
- 04.02.24 «Аталанта» – «Лацио» – 3:1.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 10.12.23 «Аталанта» – «Милан» – 3:2;
- 27.02.23 «Милан» – «Аталанта» – 2:0;
- 22.08.22 «Аталанта» – «Милан» – 1:1;
- 16.05.22 «Милан» – «Аталанта» – 2:0;
- 04.10.21 «Аталанта» – «Милан» – 2:3.
Прогноз на матч «Милан» – «Аталанта»
Уставший после ЛЕ «Милан» принимает «Аталанту», выигравшую 5 последних матчей в Серии А. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 1.60.