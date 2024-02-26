Аршавин тремя словами оценил игру Миранчука в матче с «Миланом»

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин кратко охарактеризовал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в гостевом матче 26-го тура Серии A с «Миланом» (1:1).

«Аталанта» забила ответный мяч на 42‑й минуте с пенальти, назначенный за фол Оливье Жиру против Эмиля Холма.

Алексея Миранчука на 63‑й минуте заменил Джанлука Скамакка.

«За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлет, это самая неудачная игра ее лидеров – (Тена) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. И гол пришел из ничего.

Для «Аталанты» счастье, что заработали очко из такой невнятной и нудной игры. Тем и объясняется, что выпустили (Адемолу) Лукмана, Скамакку, он должен быть свежий, а его защитники «Милана» обгоняли спиной.

Игра Миранчука? Кратко – ни о чем.

Пенальти на Холме? Жиру ему в лицо не попадает, считаю, что за такое нельзя давать пенальти. Холм стал держаться за голову потому, что ему в затылок попал мяч сильно. Подарили гол «Аталанте», – сказал Аршавин.