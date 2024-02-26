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    • Аршавин тремя словами оценил игру Миранчука в матче с «Миланом»

    Аршавин тремя словами оценил игру Миранчука в матче с «Миланом»

    Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин кратко охарактеризовал игру полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в гостевом матче 26-го тура Серии A с «Миланом» (1:1).

    «Аталанта» забила ответный мяч на 42‑й минуте с пенальти, назначенный за фол Оливье Жиру против Эмиля Холма.

    Алексея Миранчука на 63‑й минуте заменил Джанлука Скамакка.

    «За два месяца, в течение которых у «Аталанты» продолжается взлет, это самая неудачная игра ее лидеров – (Тена) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли. И гол пришел из ничего.

    Для «Аталанты» счастье, что заработали очко из такой невнятной и нудной игры. Тем и объясняется, что выпустили (Адемолу) Лукмана, Скамакку, он должен быть свежий, а его защитники «Милана» обгоняли спиной.

    Игра Миранчука? Кратко – ни о чем.

    Пенальти на Холме? Жиру ему в лицо не попадает, считаю, что за такое нельзя давать пенальти. Холм стал держаться за голову потому, что ему в затылок попал мяч сильно. Подарили гол «Аталанте», – сказал Аршавин.

    • Команда из Бергамо с 46 очками занимает пятое место в Серии А.
    • Миранчук провел в нынешнем сезоне 22 матча за «Аталанту», в которых забил 3 гола и отдал 5 передач.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    26.02.2024 13:14
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    Комментарии (4)
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    alex1951
    1708947009
    ,,Это твои проблемы,Шава,,..............Не суди и не будешь судим,шпечиалист диванный.... PS И кстати....а у тебя все всегда было супер-пупер? По мне , так кроме Россия -Нидерланды (2008) и Арсенал - Liverpool и вспомнить нечего ....По большому счету! А вот по 3.14 здеть - тут ты Чемпион..
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    ZeBolotny
    1708969690
    Смотрел весь матч. Аршавин прав - игра Миранчука ни о чём...
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    Зоя-Михайловна-google
    1709013701
    Очередной балабол-чинуша, как футболист - никакой
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