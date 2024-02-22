Реакция Газзаева на смерть Жорже

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть коллеги Артура Жорже. Португальцу было 78 лет.

Португальский специалист возглавил ЦСКА в конце 2003 года. В сезоне-2004 под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.

Всего при Жорже армейцы провели 20 матчей, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. Он был уволен из ЦСКА в июле 2004-го.

В ходе карьеры Жорже возглавлял также клубы «Витория Гимараеш», «Портимоненси», «Порту», «Расинг» (Париж), «ПСЖ», «Бенфика», «Тенерифе», «Витесс», саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», «Академика», «Кретей» и «МК Алжир», сборные Португалии, Швейцарии и Камеруна.

«Печальная новость. Выражаю соболезнования родным и близким тренера. Я с ним не был знаком лично, но знаю, что он был очень хорошим тренером», – сказал Газзаев.