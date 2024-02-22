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    Реакция Газзаева на смерть Жорже

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть коллеги Артура Жорже. Португальцу было 78 лет.

    «Печальная новость. Выражаю соболезнования родным и близким тренера. Я с ним не был знаком лично, но знаю, что он был очень хорошим тренером», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2024 20:45
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