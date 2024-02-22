Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже. Специалист ушел из жизни сегодня в возрасте 78 лет.
О смерти португальского специалиста сообщила его семья: «Он умер мирно, в окружении близких родственников».
- Португальский специалист возглавил ЦСКА в конце 2003 года. В сезоне-2004 под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
- Всего при Жорже армейцы провели 20 матчей, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. Он был уволен из ЦСКА в июле 2004-го.
- В ходе карьеры Жорже возглавлял также клубы «Витория Гимараеш», «Портимоненси», «Порту», «Расинг» (Париж), «ПСЖ», «Бенфика», «Тенерифе», «Витесс», саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», «Академика», «Кретей» и «МК Алжир», сборные Португалии, Швейцарии и Камеруна.
- Под руководством Жорже «Порту» выиграл Кубок европейских чемпионов в 1987 году, «ПСЖ» побеждал в чемпионате и Кубке Франции.
- В ходе игровой карьеры Жорже провел 16 матчей за сборную Португалии, 4 раза выигрывал португальский чемпионат в составе «Бенфики».