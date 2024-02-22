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    Умер бывший главный тренер ЦСКА

    Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже. Специалист ушел из жизни сегодня в возрасте 78 лет.

    О смерти португальского специалиста сообщила его семья: «Он умер мирно, в окружении близких родственников».

    • Португальский специалист возглавил ЦСКА в конце 2003 года. В сезоне-2004 под его руководством клуб выиграл Суперкубок России.
    • Всего при Жорже армейцы провели 20 матчей, в которых одержали 9 побед при 7 ничьих и 4 поражениях. Он был уволен из ЦСКА в июле 2004-го.
    • В ходе карьеры Жорже возглавлял также клубы «Витория Гимараеш», «Портимоненси», «Порту», «Расинг» (Париж), «ПСЖ», «Бенфика», «Тенерифе», «Витесс», саудовские «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль», «Академика», «Кретей» и «МК Алжир», сборные Португалии, Швейцарии и Камеруна.
    • Под руководством Жорже «Порту» выиграл Кубок европейских чемпионов в 1987 году, «ПСЖ» побеждал в чемпионате и Кубке Франции.
    • В ходе игровой карьеры Жорже провел 16 матчей за сборную Португалии, 4 раза выигрывал португальский чемпионат в составе «Бенфики».

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    Источник: O Jogo

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    Комментарии (3)
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    Красногвардейчик
    1708601928
    Земля пухом((( это тот тренер, который открыл Жиркова усадив на лавку бразильца
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    k611
    1708607389
    Жаль. Грамотный тренер был.
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    Krics
    1708609294
    Соболезную, очень жаль.
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