В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 встречаются аутсайдеры чемпионата – «Монпелье» и «Мец». Игра состоится в Монпелье, начало – в 17:00 (мск).
«Монпелье»
«Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна с 19 очками занимает 15-е место в таблице. В 21 матче команда 4 раза победила, 9 раз проиграла и 8 раз сыграла вничью. Соотношение мячей – 21:27.
Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:
- 11.02.24 «Монпелье» – «Лион» – 1:2;
- 03.02.24 «Ренн» – «Монпелье» – 2:1;
- 28.01.24 «Монпелье» – «Лилль» – 0:0.
«Мец»
«Мец» занимает предпоследнее, 17-е место с 17 очками. Отставание от спасительной 15-й строчки, которую занимает как раз «Монпелье» – 2 очка. У команды Ласло Белени 4 победы, 5 ничьих и 12 поражений, разница мячей 18:32.
Предыдущие результаты «Меца» в Лиге 1:
Личные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:
- 17.12.23 «Мец» – «Монпелье» – 0:1;
- 01.05.22 «Монпелье» – «Мец» – 2:2;
- 02.12.21 «Мец» – «Монпелье» – 1:3;
- 04.02.21 «Мец» – «Монпелье» – 1:1;
- 17.12.20 «Монпелье» – «Мец» – 0:2.
Прогноз на матч «Монпелье» – «Мец»
«Мец» играет в гостях лучше, чем дома, и в битве аутсайдеров может зацепиться за очки. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 2.10.