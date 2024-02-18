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    «Монпелье» – «Мец»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 встречаются аутсайдеры чемпионата – «Монпелье» и «Мец». Игра состоится в Монпелье, начало – в 17:00 (мск).

    «Монпелье»

    «Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна с 19 очками занимает 15-е место в таблице. В 21 матче команда 4 раза победила, 9 раз проиграла и 8 раз сыграла вничью. Соотношение мячей – 21:27.

    Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:

    «Мец»

    «Мец» занимает предпоследнее, 17-е место с 17 очками. Отставание от спасительной 15-й строчки, которую занимает как раз «Монпелье» – 2 очка. У команды Ласло Белени 4 победы, 5 ничьих и 12 поражений, разница мячей 18:32.

    Предыдущие результаты «Меца» в Лиге 1:

    Личные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

    • 17.12.23 «Мец» – «Монпелье» – 0:1;
    • 01.05.22 «Монпелье» – «Мец» – 2:2;
    • 02.12.21 «Мец» – «Монпелье» – 1:3;
    • 04.02.21 «Мец» – «Монпелье» – 1:1;
    • 17.12.20 «Монпелье» – «Мец» – 0:2.

    Прогноз на матч «Монпелье» – «Мец»

    «Мец» играет в гостях лучше, чем дома, и в битве аутсайдеров может зацепиться за очки. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 2.10.

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:09
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