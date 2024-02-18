В воскресенье, 18 февраля, в 22-м туре Лиги 1 встречаются аутсайдеры чемпионата – «Монпелье» и «Мец». Игра состоится в Монпелье, начало – в 17:00 (мск).

«Монпелье»

«Монпелье» Мишеля Тер-Закаряна с 19 очками занимает 15-е место в таблице. В 21 матче команда 4 раза победила, 9 раз проиграла и 8 раз сыграла вничью. Соотношение мячей – 21:27.

Последние результаты «Монпелье» в Лиге 1:

«Мец»

«Мец» занимает предпоследнее, 17-е место с 17 очками. Отставание от спасительной 15-й строчки, которую занимает как раз «Монпелье» – 2 очка. У команды Ласло Белени 4 победы, 5 ничьих и 12 поражений, разница мячей 18:32.

Предыдущие результаты «Меца» в Лиге 1:

Личные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Лиге 1:

Прогноз на матч «Монпелье» – «Мец»

«Мец» играет в гостях лучше, чем дома, и в битве аутсайдеров может зацепиться за очки. Наш прогноз – Х2 с коэффициентом 2.10.