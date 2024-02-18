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    • «Монако» – «Тулуза»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    «Монако» – «Тулуза»: прогноз на матч 22 тура Лиги 1, 18 февраля

    В 22-м туре французской Лиги 1 18 февраля 2024 года «Монако» сыграет с «Тулузой» в 17:00 по московскому времени.

    «Монако»

    После 21 матча в чемпионате Франции «Монако» имеет в своем активе 38 очков. Команда одержала 11 побед, сыграла вничью 5 раз и потерпела 5 поражений. Футболисты «Монако» забили 40 голов, а их ворота пробили 30 мячей. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице с разницей в +10 голов.

    «Тулуза»

    «Тулуза» провела также 21 матч, в результате которых набрала 20 очков. Команда одержала 4 победы, сыграла вничью 8 раз и потерпела 9 поражений. Игроки «Тулузы» забили 20 голов, но пропустили 29 мячей. На данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице с разницей в -9 голов.

    Прогноз на матч «Монако» – «Тулуза»

    История противостояния команд насчитывает 104 матча, в которых 47 раз выигрывали футболисты «Монако». В последних пяти очных матчах «Монако» выиграл четыре встречи, а «Тулуза» победила в одной игре.

    Обе команды не показывают стабильных результатов, но в предстоящей встрече команда Ади Хюттера выглядит фаворитом матча, наверняка коллектив из Княжества Монако выиграет встречу и наберет три очка. Наш прогноз – победа «Монако».

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    Источник: «Бомбардир»

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    18.02.2024 12:05
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