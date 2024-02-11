Топ-10 тренеров 2010-х годов по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo составило рейтинг лучших тренеров 2010-х годов. Десятка выглядит так.
1. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»).
2. Висенте Дель Боске (сборная Испании).
3. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
4. Юрген Клопп («Боруссия» Д, «Ливерпуль»).
5. Дидье Дешам («Марсель», сборная Франции).
6. Зинедин Зидан («Реал»).
7. Жозе Моуринью («Интер», «Реал», «Челси», «МЮ», «Тоттенхэм»).
8. Йоахим Лев (сборная Германии).
9. Карло Анчелотти («Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи», «Эвертон»).
10. Диего Симеоне («Катания», «Расинг» Авельянеда, «Атлетико»).